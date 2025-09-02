پخش زنده
امروز: -
فوقالعاده، مجموعهای مفرح و خلاقانه ازشبکه آموزش سیما است که با محوریت طنز و شخصیتهای متنوع، مسائل روز جامعه را از زاویهای نو به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه نمایشی - ترکیبی «فوقالعاده» به تهیهکنندگی فرشید درخشان با رویکردی طنزآمیز و متفاوت، به بررسی موضوعات اجتماعی، آموزشی و اقتصادی از دریچه کاراکترهای عروسکی و رئال میپردازد.
این برنامه در قالبی طناز و مفرح، ضمن روایت پسزمینه چند شخصیت اصلی، میزگردهایی را با حضور عروسکها، مجری، میهمانان رئال و در صورت امکان مسئولان آموزشی و اجتماعی برگزار میکند و هر بار یک موضوع کلیدی و چالشی را از زوایای گوناگون به بحث و گفتوگو میگذارد.
چهار عروسک اصلی این مجموعه شامل «آقای فوقالعاده»، «دکتر جانسوز»، «چاره» و «آقای وزیری» هستند و در کنار آنها شخصیتهایی همچون «خانم آبدارچی» و «مجید» (نماینده نسل Z) نیز حضور دارند.
همچنین «آقای سازگار» گاه با ارتباط تلفنی وارد بحثها میشود.
افزون بر این، در هر قسمت یک روانکاو واقعی حضور دارد و بسته به موضوع، از میهمانان دیگر از جمله مسئولان دعوت میشود.
این برنامه با نگاهی طنز، علاوه بر خط داستانی کلی، به شکل اپیزودیک نیز به موضوعات مختلف روز میپردازد و دغدغههای اجتماعی قشرهای گوناگون را به چالش میکشد.
«فوقالعاده» به تهیه کنندگی فرشید درخشان روزهای زوج ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.