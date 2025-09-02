به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آموزشی - تفریحی مدرسه ملی نخبگان تلاوت قرآن کریم با حضور ۲۷ نفر از نخبگان تلاوت قرآن که در طول یک ماه‌ونیم گذشته تحت نظر اساتید قرآنی کشور آموزش دیده بودند، برگزار شد.

مراسم اختتامیه این دوره در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از چهره‌ها و اساتید قرآنی برگزار شد.

مدرسه ملی نخبگان تلاوت، یکی از مراکز آموزشی در حوزه قرآن کریم است که با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی قاریان نوجوان و جوان کشور از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه با مدیریت علی محرابی، قاری قرآن تأسیس شده است.

نخستین دوره اردوی آموزشی ـ تفریحی این مدرسه، علاوه بر برنامه‌های آموزشی تخصصی در زمینه تلاوت، به بخش‌های فرهنگی و تفریحی نیز پرداخته است.

این اردو فرصتی برای نخبگان قرآنی کشور است تا به صورت تخصصی آموزش‌های لازم را دریافت کنند و در کنار آن از فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی بهره‌مند شوند.

اردوی آموزشی ویژه منتخبان زیر ۱۸ سال، با حضور اساتیدی ازجمله سیدمحسن موسوی‌بلده، غلامرضا شاه میوه‌ اصفهانی، احمد ابوالقاسمی، حامد ولیزاده، مجتبی محمدبیگی، محسن قاسمی، امین رحیمی، هادی رحیمی و ... و برگزاری کارگاه تربیت قرآنی با حضور علیرضا لطفی بود.