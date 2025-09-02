به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نوروز علی مردان افزود: رقابت‌های قهرمانی روئینگ جوانان آسیا از سوم تا نهم شهریورماه با حضور یک ورزشکار و یک مربی از مهاباد در قالب تیم ملی در شهر شنیانگ چین برگزار شد.

وی اضافه کرد: در بخش روئینگ ۲نفره، تیم ایران با ترکیب مانی رحمانی و بهراد لگاری‌نژاد توانست با ثبت زمان ۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه، پس از نماینده چین تایپه در جایگاه دوم قرار گیرد.

رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد با بیان اینکه هدایت تیم ملی جوانان را نیز «طاهر کبوتری» مربی با دانش مهابادی برعهده داشت، گفت: در این رقابت، تیم چین مقام سوم را کسب کرد.

علی مردان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان گفت: دریاچه سد مهاباد طی سال‌های اخیر میزبان چندین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی روئینگ بزرگسالان و جوانان بوده و شرایط ایده‌آل این محل در ارتقای آمادگی ملی‌پوشان کشور نقش بسزایی داشته است.

وی اضافه کرد: میزبانی این اردو‌ها و پرورش استعداد‌های بومی نشان‌دهنده جایگاه مهم مهاباد در توسعه رشته قایقرانی کشور است و موفقیت اخیر ملی‌پوشان نیز نتیجه همین تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست.

مراسم استقبال از این ورزشکار شایسته مهابادی روز پنجشنبه در ورودی شهر با حضور مسوولان و علاقمندان به ورزش این شهرستان برگزار خواهد شد.

روئینگ، نوعی قایقرانی و یک رشتهٔ ورزشی است که در آن ورزشکاران بر روی یک قایق با استفاده از پارو در رودخانه، دریاچه یا دریا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، در این رشته قایقرانان رو به عقب در قایق نشسته و با استفاده از ۲ پارو که با گیره به قایق چسبیده است، قایق خود را به سمت جلو هدایت می‌کنند. قایق‌های رویینگ دراز و باریک و ۲ سوی آنها نیمه‌مدور است.

امروزه رقابت‌های بین‌المللی رویینگ در ۲ بخش مردان و زنان برگزار می‌شود که هر یک به ۲ قسمت سبک‌وزن و سنگین‌وزن تقسیم می‌شوند ماده‌های مختلفی از این رشته به صورت تک‌نفره، ۲ نفره، ۴نفره برگزار می‌شود.

تمام مسابقه‌های قهرمانی جهان، المپیک و بیشتر مسابقات مهم دیگر در مسافت ثابت ۲۰۰۰ متر برگزار می‌شود از همین رو پاروزنی یک ورزش استقامتی به‌شمار می‌رود که سطح بالای آمادگی جسمانی در آن اهمیت محوری دارد.