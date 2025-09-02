پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از انهدام یک باند پنج نفره تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کریمی گفت: در ماههای اخیر و با اقدامات دستگاههای انتظامی و امنیتی استان، یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و تحت رصد قرار گرفت.
وی افزود: با دستور قضایی، عوامل این باند پنج نفره دستگیر شده و مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر از نوع شیشه صنعتی از آنها کشف و ضبط شد.
دادستان کرمانشاه اظهار داشت: در مجموع از این باند، که شامل سه مرد و دو زن هستند، هفت کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه صنعتی و ۷۲ کیلوگرم مایع شیشه کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه رصد حسابهای مالی این باند نشان میدهد که آنها از محل فعالیتهای قاچاق مواد مخدر، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشتهاند، خاطرنشان کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از حساب این باند توقیف شده است.
حمیدرضا کریمی همچنین یادآور شد: سه باب منزل و سه دستگاه خودرو متعلق به این باند نیز توقیف شدهاند.این مسئول قضایی تأکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت به مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهد داد و از تمامی ظرفیتها برای حفظ امنیت و سلامت جامعه استفاده خواهد کرد.تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری دیگر عوامل این باند نیز همچنان ادامه دارد.