رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی هشدار داد در صورت تعیین نشدن نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم ممکن است بخشی از این محصول راهبردی به کشورهای همسایه قاچاق شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علی کیانی راد در جلسه ستاد هماهنگی امنیت غذایی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از قاچاق گندم باید قیمت تضمینی مناسبی برای گندم سال زراعی آینده تعیین شود، تصریح کرد: با توجه به ادامه خشکسالیها و کاهش تولید گندم در برخی کشورها، احتمال قاچاق این محصول به خارج از مرزها وجود دارد.
کیانی راد در همین حال بر توسعه کشاورزی گلخانهای، سرمایه گذاری در روشهای ذخیره سازی آب باران مانند آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه فناوریها در بخش کشاورزی با توجه به ادامه خشکسالیها تاکید کرد.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته سرمایه گذاری دولتی مناسبی برای توسعه این زیرساختها صورت نگرفته است، افزود: خشکسالی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است و ما نباید از پیشرفت و اقدامات آنها غافل شویم.
وی به سیاستهای کشورهای منطقه در برابر کاهش بارش و خشکسالی در بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: بر اثر خشکسالی، ترکیه هم به شدت ذخایر آب سدهایش کاهش یافته و پیش بینی میشود محصولات کشاورزی آن کاهش یابد، از این رو سیاستهایی همچون توسعه کشت مقاوم را در پیش گرفته است.
وی در گزارش خود همچنین به تورم کلی کشور و خوراکیها پرداخت و اذعان داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم کلی کشور و تورم خوراکیها در مردادماه امسال نسبت به تیر ماه کاهشی بوده است.
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کلی کشور از ۳.۵ درصد در تیر به ۲.۵ درصد در مرداد ماه و تورم خوراکیها در این مدت از ۵.۱ درصد به ۳.۹ درصد رسیده که روند کاهشی را نشان میدهد.
وی با این حال ابراز داشت که سیاستهای کنترل تورم در سطح کلان و نظارت بر بازار در سطح خُرد باید با حمایت از دهکهای پایین همراه باشد.