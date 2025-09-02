آیین اهدای اسناد صادرشده برای مردم مناطق مختلف خوزستان که در جریان سفر سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه به این استان، از سوی وی مورد تاکید قرار گرفته بود، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور رئیس دستگاه قضا، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و رئیس کل دادگستری استان خوزستان برگزار شد، اسناد صادرشده برای مردم مناطق ملاشیه، کوی گلستان و شهر رُفیع خوزستان، واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و همچنین مجموعه تاریخی چغازنبیل به صاحبان و متولیان آنها اهدا شد.

دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: مردم منطقه ملاشیه خوزستان با ۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۵ هزار خانوار، بیش از ۵۰ سال بود که باوجود مالکیت عرفی، به لحاظ وجود قوانین متعدد نظیر ملی شدن جنگل‌ها و اصلاحات ارضی، فاقد سند مالکیت بودند.

دادگستری استان خوزستان پس از تاکیدات سال ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حل و فصل مشکلات مردم این منطقه، به موضوع ورود کرد و امروز مفتخر به تقدیم اسناد مالکیت ملاشیه به صاحبانش است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: با ورود دادگستری و همکاری شهرداری اهواز و اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان، مشکل ۴۵ ساله مربوط به ۴۵۰۰ پلاک منطقه کوی گلستان اهواز، حل و فصل گردید.

دهقانی گفت: با اجرای تدابیر اتخاذ شده و پیگیری‌های به عمل آمده، مشکل مردم شهر رُفیع خوزستان با جمعیت ۱۲ هزار نفر و ۲۵۰۰ خانوار که به علت جنگ تحمیلی ۸ ساله اسناد خود را از دست داده بودند، نیز حل شد و اسناد صادرشده تحویل مردم گردید.