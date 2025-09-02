رئیس فدراسیون والیبال ایران، گفت: در روز‌هایی که همه تلاش داشتند اخبار بد را از خارج کشور توسعه دهند، بازیکنان تیم ملی جوانان باعث دلگرمی و امیدآفرینی برای مردم عزیز ایران شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، روز یکشنبه نهم شهریور با قهرمانی تیم ملی جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا ملی‌پوشان جوان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.

تیم ملی جوانان ایران بامداد امروز (سه‌شنبه یازدهم شهریورماه) با استقبال معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون والیبال وارد تهران شد.

سید میلاد تقوی در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، اظهار داشت: واقعا این حجم از خوشحالی مردم خوب و مهربان ایران را نمی‌توان توصیف کرد، ساعت ۴ بامداد است و شاهد حضور انبوه علاقمندان به والیبال در سالن فرودگاه امام خمینی (ره) برای استقبال از تیم ملی والیبال جوانان هستید که قطعا این خوشحالی و فرآیند در کل جامعه ایران در دو روز گذشته اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: جا دارد ابتدا به بازیکنان خوب تیم ملی جوانان کسب مقام قهرمانی را تبریک بگویم. خدا قوت و چه با غیرت و همت در این روز‌هایی که همه تلاش داشتند اخبار بد را از خارج کشور توسعه دهند، بازیکنان تیم ملی جوانان باعث دلگرمی و امیدآفرینی برای مردم عزیز ایران شدند.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: تشکر می‌کنم از زحمات کادر فنی و تمامی همکاران در فدراسیون که تلاش زیادی برای کسب این مقام کردند. خدا شاکریم که این اتفاق افتاد. جا دارد از همه کسانی که ابراز محبت کردند، تشکر و قدردانی کنم به ویژه مقام معظم رهبری که پیام حضرت آقا باعث دلگرمی خانواده بزرگ والیبال و ورزش شد.

وی تاکید کرد: همه مسئولین نظام پیام تبریک فرستادند و این موضوع نشان دهند کار بزرگ بازیکنان والیبال ایران بود و امیدوارم این مسیر در تیم ملی بزرگسالان در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان نیز ادامه پیدا کند.

تقوی با بیان اینکه فدراسیون این نگاه را ندارد که همین مقام برای تیم ملی بزرگسالان به دست آید، گفت:، اما امیدوارم تیم ملی با عملکرد خوب و بهترین نتیجه‌ای که می‌تواند، کسب کند، باعث شادی مردم ایران شود.

وی درباره حمایت فدراسیون والیبال از تیم ملی جوانان، گفت: البته اینگونه نیست که حمایت‌ها تنها از سوی فدراسیون باشد. همه دست به دست هم دادند تا این اتفاق رقم خورد. وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، رسانه‌های خوب کشور و صدا و سیما در این زمینه حمایت ویژه کردند.

رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: در یک ماهی که کشور درگیر اتفاقات بد بود، یا بهتر بگویم تیرماه تلخ امیدآفرینی کرد برای شهریور زیبا، تشکر از باشگاه مهرگان که در آن مدت از تیم حمایت کرد، فدراسیون وظیفه خود را انجام داد و، چون مسئولیت را پذیرفتیم باید شبانه روز برای ارتقا این جایگاه تلاش کنیم. من بار‌ها گفتم که مستاجر فدراسیون هستم و صاحب اصلی والیبال مردم خوب ایران هستند و اینکه صاحبان اصلی این رشته ورزشی خوشحال هستند، برایمان اهمیت بسیار زیادی دارد.

تقوی درباره برگزار نشدن مجمع عمومی سالیانه فدراسیون والیبال در موعد مقرر و شایعه اختلاف نظر با معاون وزیر ورزش، گفت: اصلا فضای دیگری وجود داشت و اگر اشتباه نکنم آقای اسبقیان در روز برگزاری مجمع باید وزیر ورزش و جوانان را در سفری همراهی می‌کردند و برگزاری مجمع به زمان دیگری موکول شد. این موضوع زمان برگزاری مجمع را تغییر داد و اصلا بحث لغو نبوده و در چند روز آینده مجمع برگزار خواهد شد.

وی گفت: این جابجایی مقداری شائبه ایجاد کرد. البته این را هم بگویم که آقای اسبقیان یک نکته مدیریتی را به من گفتند و موظف هستیم در این ساختار، آن چارچوب را رعایت کنیم، اما این بدان معنی نیست که فدراسیون والیبال از بازیکن خود حمایت نکند.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان این‌که قطعا صحبت‌هایی بین من و بازیکنان تیم ملی والیبال انجام خواهد شد و معتقدم که باید هر کسی در چارچوب وظایف خود عمل کند، ادامه داد:، اما این موضوع ربطی به بازیکن سالاری ندارد و خیلی خوشحال هستم که مرتضی عزیزم برای من و فدراسیون نگران بود و مسایل مطرح شده به دلیل نگرانی است و قدر این بچه‌ها را می‌دانم.

تقوی یادآور شد: روابط بسیار نزدیکی بین رئیس فدراسیون و بازیکنان تیم ملی وجود دارد و وقتی آنها دغدغه‌های من را می‌بینند، نگران می‌شوند و این به نظر من یک نقطه قوت است، اما اون چارچوب و ساختار اداری نیز باید حفظ شود تا از آن خارج نشویم. این مسله هیچ مشکلی بین فدراسیون والیبال و وزارت ورزش بوجود نیاورده و شخص وزیر ورزش و همه معاونین تلاش خود را برای حمایت از والیبال انجام دادند.

وی درباره پاداش تیم ملی والیبال جوانان گفت: قطعا پاداشی که برای تیم ملی جوانان در نظر گرفتیم به اندازه وسع فدراسیون است نه به اندازه لیاقت بازیکنان، اما قطعا فدراسیون یک پاداش در نظر گرفته است و بانک پاسارگاد به عنوان حامی والیبال نیز یک پاداش برای این تیم در نظر گرفته است. قطعا جمع این پاداش‌ها قطره‌ای از دریای غیرت این بازیکنان را جبران نخواهد کرد، اما تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد.

تقوی درباره مصدومیت امین اسماعیل نژاد در اردوی دوحه، گفت: امین ممکن از چند روزی به تمرینات نرسد. بردیا سعادت را اضافه کردیم و این کار به معنی کنار گذاشتن اسماعیل نژاد نیست، تمام تلاش‌مان برای بهبودی امین است تا این بازیکن که یکی از بهترین‌های تیم ملی است، به مسابقات برسد.