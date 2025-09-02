پخش زنده
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد: هیچ یک از اسامی و تاریخهای منتشر شده برای اجراهای خیابانی در میدان آزادی به جز اجرای همایون شجریان تائید شده نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد: در متن منتشر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:
«پیرو انتشار اسامی شماری از هنرمندان و تاریخ برگزاری کنسرتهای خیابانی در میدان آزادی از سوی رسانهها؛ لازم به ذکر است به جز اجرای آقای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور هیچ یک از اسامی و تاریخهای منتشر شده برای اجرا در میدان آزادی تائید شده نیست. اسامی و تاریخهای اعلام شده در رسانهها بر اساس احتمالات منتشر شده است.
بدیهی است مواردی از این دست پس از قطعی شدن از سوی مراجع ذیربط رسمی، اطلاع رسانی خواهد شد.»