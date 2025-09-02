به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کلینیک مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری با هدف کمک به داوطلبان برای انتخاب آگاهانه و اصولی رشته و دانشگاه، در ایام انتخاب رشته کنکور سراسری، دایر است و به صورت حضوری و غیرحضوری آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به عموم داوطلبان است.

معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: در این مرکز تیمی مجرب، متشکل از مشاوران دانشگاه بیرجند و سازمان آموزش و پرورش آماده ارائه خدمات مشاوره ای به داوطلبان هستتد.

سیاری زهان افزود: تحلیل دقیق کارنامه اولیه کنکور، مشاوره انتخاب رشته بر اساس رتبه، علاقه‌مندی و بازار کار، معرفی رشته‌ها و دانشگاه‌ها بر اساس داده‌های آماری واقعی، استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی انتخاب رشته از خدمات کلینیک دانشگاه بیرجند است.

مرکز انتخاب رشته دانشگاه در میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدای دانشگاه بیرجند واقع است و داوطلبان می توانند برای وقت مشاوره، همه روزه صبح ها از ساعت 8 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 با شماره تلفن های 32221634-056 و 32235591-056 تماس بگیرند و یا به صورت حضوری مراجعه کنند.