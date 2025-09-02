رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۱۷۵ میلیارد تومان قدرالسهم دولت به چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۷۱ درصد از مطالبات دولتی چایکاران تسویه شده است.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، حبیب جهان‌ساز با بیان اینکه با پرداخت مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان دیگر از مطالبات قدرالسهم دولت به حساب چایکاران شمال، در مجموع ۳۳۲ میلیارد تومان به این کشاورزان پرداخت شده، تصریح کرد: این رقم معادل ۷۱ درصد از قدرالسهم دولت است.

وی با اشاره به میزان برگ سبز خریداری شده از چایکاران بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۷ هزار و ۱۰۵ تن برگ سبز چای به ارزش ۱۸۸۸ میلیارد تومان از چایکاران خریداری و از این میزان ۱۹ هزار و ۵۹۹ تن چای خشک استحصال شده است.

رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر وعده وزیر جهاد کشاورزی در سفر اخیر به استان گیلان اظهار داشت: این پرداخت ۱۷۵ میلیارد تومانی در راستای تحقق این وعده صورت گرفته و تا به امروز، ۱۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران تسویه شده است.

با احتساب مبالغ پرداخت شده از سهم کارخانجات فراوری، در مجموع ۷۴ درصد از کل مطالبات چایکاران پرداخت شده است.