معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در جریان سفر به استان خوزستان با جمعی از دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان این استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در جریان سفر استانی رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان به همراه حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان خوزستان با جمعی از دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان این استان دیدار و گفتوگو کرد.
موحدی در ابتدای سخنرانی با اشاره به جایگاه رفیع خوزستان به عنوان پایتخت ایثار و شهادت، بر ضرورت ادای دین به این استان و قدردانی از رشادتها و ایثارگریهای مردم شریف این استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم خوزستان و گرامیداشت یاد و نام شهدا یک وظیفه ملی و دینی است، افزود: ضرورت دارد در مسیر خدمترسانی، فرهنگ ایثار و فداکاری در راه وطن همواره مورد توجه قرار گیرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به موضوع جذب نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: توجه به جذب نیروهای بومی و نخبگان در کشور، بهویژه با در نظر گرفتن اقتضائات هر منطقه، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است.
موحدی تقویت این روند را وابسته به بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و معنوی کشور دانست و افزود: دانشگاهها و حوزههای علمیه، بهویژه در استان خوزستان، ظرفیتی عظیم در پرورش نیروهای متعهد و متخصص دارند که میتواند پشتوانهای ارزشمند برای دستگاه قضایی باشد.
این نشست با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای نخبگان استان و تبادل نظر پیرامون نقش آنان در تقویت نظام قضایی و فرهنگی کشور ادامه یافت.