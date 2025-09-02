به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کاپیتان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مجدداً به این تیم برگشت.

با اعلام باشگاه صنعت نفت آبادان در بامداد دوشنبه دهم شهریور، طالب ریکانی هافبک باتجربه و شوت‌زن آبادانی بار دیگر پیراهن زرد طلایی را بر تن کرد.

ریکانی یکی از بازیکنان مطرح و خوش‌تکنیک فوتبال خوزستان است که مسعود شجاعی قصد دارد در این فصل از تجربیات ارزنده این بازیکن در ترکیب صنعت نفت آبادان بهره ببرد.

تیم صنعت نفت آبادان در لیگ یک فوتبال حضور دارد و در هفته دوم جام آزادگان در ورزشگاه تختی آبادان میزبان تیم سایپا خواهد بود.