به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان طی گفتگوی تلفنی با همتای افغانستانی خود با اشاره به جان باختن صد‌ها نفر و زخمی شدن هزاران تن در زلزله افغانستان، ضمن دعا برای درگذشتگان و آرزوی بهبودی برای مجروحان، بر همبستگی کامل پاکستان با مردم افغانستان تاکید کرد.

وی همچنین اطمینان داد که اسلام‌آباد آماده است هرگونه کمک و همکاری لازم را برای یاری به آسیب‌دیدگان ارائه کند.

در همین حال کپین‌های مردمی و خیریه‌ای در پاکستان برای جمع آوری کمک به زلزله زدگان افغانستان آغاز شده و سازمان زلمی پیشاور برای کمک به آسیب‌دیدگان این حادثه، بودجه ۱۰ میلیون روپیه‌ای روپیه اختصاص داد.

جاوید آفریدی رئیس سازمان زلمی پشاور در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز اندوه عمیق نسبت به جان‌باختگان، اعلام کرد: «در غم برادران افغان خود شریک هستیم.»

گفتنی است زمین‌لرزه مهیبی که شب دوشنبه افغانستان را لرزاند، بیشترین خسارت را در ولایت کنر برجا گذاشت و بر اساس گزارش‌ها تا کنون بیش از ۸۰۰ نفر جان باخته و حدود ۲۷۰۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین در ولایت ننگرهار نیز خسارات جانی و مالی گزارش شده است. لرزش‌های این زلزله در کابل و حتی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان نیز احساس شد.