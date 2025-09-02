پخش زنده
بارشهای شدید و رهاسازی آب از سوی هند، وضعیت سیل در ایالت پنجاب پاکستان را وخیمتر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو تی وی»، تازهترین گزارشها نشان میدهد که تاکنون بیش از ۲ میلیون نفر در شهرها و روستاهای مختلف ایالت پنجاب پاکستان تحت تأثیر مستقیم سیل اخیر قرار گرفتهاند.
تنها در ایالت پنجاب شمار قربانیان در چند روز اخیر به ۴۱ نفر رسیده، در حالی که در دو ماه گذشته تلفات ناشی از بارندگیها و سیل در سراسر پاکستان از ۸۶۰ نفر عبور کرده است.
بنابر اعلام سازمان مدیریت بحران پاکستان بیش از ۲۲۰۰ روستا در ایالت پنجاب دچار آبگرفتگی شده، صدها رأس دام تلف شده و هزاران هکتار زمین کشاورزی نابود شده است.
در شهرهای لاهور، سیالکوت، مولتان نیز آبهای ناشی از طغیان رودخانهها وارد مناطق حاشیهای شده و خسارتهای سنگینی به زیرساختها وارد کرده است.
در کنار آن رودخانههای چناب و ستلج نیز با افزایش جریان آب، مناطق بیشتری از روستاهای پاییندست را دربر گرفتهاند. ارتش پاکستان در کنار تیمهای امدادی همچنان مشغول کمکرسانی تخلیه مناطق پرخطر و انتقال دامها به کمپهای امدادی است.
از سوی دیگر بارندگیهای شدید در پایتخت پاکستان نیز موجب آبگرفتگی گسترده و افزایش خطر وقوع سیل در شبانهروز گذشته شده است.
سازمان هواشناسی پاکستان هشدار داده که بارشها برای سه روز آینده ادامه خواهد داشت و احتمال گسترش سیل در مناطق بیشتری از کشور وجود دارد.