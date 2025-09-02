پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد گفت: در رویداد ملی سپاس آب، امسال ۲۶۶ طرح از ۲۶ استان ارسال شد که ۲۲۷ طرح به مرحله نهایی رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، جواد محجوبی، در نشست خبری رویداد ملی «سپاس آب» هدف اصلی این برنامه را نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف آب و ترویج طرحهای عملی صرفهجویی عنوان کرد.
محجوبی با بیان اینکه این جشن ملی فرصتی برای قدردانی از فعالان حوزه حفظ منابع آب است، افزود: این رویداد هر دو سال یکبار در یزد برگزار میشود و طرحهای برتر بلافاصله پس از معرفی، وارد فرآیند ترویج و سیاستگذاری خواهند شد.