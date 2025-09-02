رئیس فدراسیون بوکس با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از پوشش زنده و حرفه‌ای مسابقات قهرمانی بوکس آسیا از شبکه ورزش قدردانی کرد و این اقدام را موجب دلگرمی جامعه بوکس کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی پوشش زنده مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در رده‌های سنی جوانان و امید از سوی شبکه ورزش سیما، رئیس فدراسیون بوکس با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، از این اقدام رسانه ملی قدردانی کرد.

در این نامه، ضمن اشاره به تحلیل‌ها و گزارش‌های اختصاصی ارائه‌شده در جریان پخش مسابقات، از نقش مؤثر شبکه ورزش در ارتقاء روحیه ورزشکاران و افزایش انگیزه آنان تجلیل شده است. این پوشش حرفه‌ای که با استقبال مخاطبان همراه بود، به گفته رئیس فدراسیون، موجبات خرسندی جامعه ورزش کشور و به‌ویژه خانواده بزرگ بوکس را فراهم آورده است.

وی در ادامه از شبکه ورزش به عنوان رسانه‌ای تاثیرگذار در معرفی ظرفیت‌های ورزش بوکس یاد کرده و بر ادامه این روند در رویداد‌های آتی تأکید کرده است.