درمانگاه شبانه روزی در محل تاسیسات انبار نفت نظامیه توسط مدیر منطقه اهواز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با تلاش و پیگیریهای مسولین بهداشت و ایمنی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز ، با توجه به شرایط خاص منطقه عملیاتی انبار نفت نظامیه اهواز، در جهت کاهش حوادث و صدمات شغلی _ محیطی و همچنین حفظ سلامت، بهداشت و درمان کارکنان، درمانگاه سه تخت خوابی در تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز راه اندازی شد.
پرویز ایدون مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز در این خصوص اعلام کرد:این درمانگاه از لحاظ ساختاری یکی از درمانگاههای صنعتی محسوب میشود که بیشتر جنبه ارائه خدمات اورژانس را دارد. وی در ادامه گفت:امیدواریم با راه اندازی این درمانگاه و با همکاری و حمایتهای مسئولین ستادی، بتوانیم بخشی از نیازهای درمانی موجود در این مکان را مرتفع سازیم.
این درمانگاه شامل یک اتاق معاینه، یک پزشک و بهیار، تجهیزات احیا و سوانح سوختگی و همچنین یک دستگاه آمبولانس که به صورت شبانه روزی در محل مستقر میباشد.