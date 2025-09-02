پخش زنده
احکام برخی از جاسوسان دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در آیین تودیع و معارفه دادستانهای حوزههای قضایی آران و بیدگل، نطنز و اردستان گفت: برای پروندههای جاسوسان دفاع مقدس ۱۲ روزه اصفهان کیفرخواست صادر شده، همچنین برای تعدادی از این پروندهها نیز رأی صادر و به مرحله اجرای احکام رسیده است.
سید محمد موسویان افزود: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ انسجام و اتحاد ملی، دادستانی خود را مکلف میداند با افرادی که به هر نحوی بخواهند این انسجام را خدشه دار کنند و یا با اقدامات خود در فضای مجازی موجب آسیب به این اتحاد شوند قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی کند.
وی گفت: یکی از دستاوردهای ما در این دوران، راز تمدنی نهفته در آمیختگی علم و قدرت بود به نحوی که علم و پیشرفتی که به دست متخصصان و جوانان این مرز و بوم حاصل شده بود قدرتی را به ایران داد که پس از ۱۲ روز دفاع مقتدرانه، آمریکا و اسرائیل را مجبور به اعلام آتشبس کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، مدیریت اعجازگونه رهبر معظم انقلاب در این جنگ، اقتدار و ایستادگی تاریخی نظام اسلامی در برابر مستکبرانی، چون آمریکا و اسرائیل، حفظ هویت اسلامی و اعتماد و باور به این هویت را از دیگر دستاوردهای این جنگ دانست.
وی همچنین با اشاره به ارزیابی عملکرد دادستانها در حوزههای قضایی گفت:بررسی عملکرد دادستانها بر اساس مفاد سند تحول قضایی به شکل مستمر رصد و پیگیری میشود و دادستانهایی که در اجرای مفاد این سند موفق بودهاند براساس ضوابط ارتقا پیدا میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با ابراز رضایت از عملکرد دادستانهای حوزههای قضایی آران و بیدگل، نطنز و اردستان افزود: دادستانهای این سه حوزه قضایی براساس شاخصها در اجرای مفاد سند تحول قضایی موفق عمل کرده و با نظر رئیس کل دادگستری استان ارتقا سمت و جایگاه داشتهاند و دادستانهایی که به جای دادستانهای پیشین مشغول کار خواهند شد نیز از تجربه خوبی برخوردار هستند.
در این سه مراسم تکریم و معارفه به ترتیب سید عباس بارودکو، محسن پوربافرانی و محمد حاتمیکیا بهعنوان دادستانهای حوزههای قضایی آران و بیدگل، نطنز و اردستان معرفی و از خدمات مرتضی باصریان، حجتالاسلام جابر محمدی بصیر و سیدعباس بارودکو، دادستانهای پیشین این سه حوزه قضایی تقدیر شد.