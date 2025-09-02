به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی سرچهان گفت: ماموران انتظامی سرچهان هنگام گشت زنی و کنترل جاده به یک دستگاه وانت نسیان حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ محمدجواد اسلامی مهر بیان کرد: در بازرسی از این وانت یک دستگاه ژنراتور فاقد هرگونه مجوز قانونی در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی سرچهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.