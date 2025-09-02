رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت:این استان با تولید دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن چغندرقند در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد از تولید این محصول در کشور را تأمین می‌کند و از نظر میزان تولید و راندمان در رتبه نخست کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری در جلسه کمیته پیگیری مسائل چغندرقند استان افزود: سطح کل کشت چغندرقند بهاره در استان ۳۰ هزار هکتار بوده که به دلیل خسارت سرمازدگی و تگرگ، ۶۲۵ هکتار از بین رفته و هم‌اکنون سطح سبز محصول به ۲۹ هزار و ۸۹۰ هکتار رسیده است. پیش‌بینی تولید اولیه استان نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است.

وی درباره انواع ارقام بذر مصرفی نیز اظهار کرد: ارقام داویدا، اورسلینا، مارینا، پرفکنا، آنتپ، بتاسید، پریمیرا و توکان در استان کشت می‌شوند و میزان بذر مصرفی حدود ۶۲ هزار یونیت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی درباره قیمت خرید تضمینی توضیح داد: قیمت چغندرقند با عیار ۱۶ درصد، ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم است و علاوه بر آن، به ازای هر تن محصول، ۲ کیلوگرم قند یا شکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به کشاورزان تحویل داده می‌شود.

اصغری با اشاره به وضعیت سیستم‌های آبیاری گفت: ۵۲ درصد مزارع استان مجهز به سیستم آبیاری بارانی و تیپ هستند و امسال در سطح ۱۱۰۰ هکتار، نوار تیپ بین کشاورزان توزیع شد. همچنین تغییر سیستم کشت به روش متراکم و آرایش کشت در مجموع ۱۶۹۰ هکتار با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب اجرا شده است.

وی افزود: استان با دارا بودن شش کارخانه قند با مجموع ظرفیت ۲۱ هزار تن در روز، نقش مهمی در تأمین چغندرقند کشور دارد و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و مکانیزاسیون، راندمان تولید افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مدیریت هوشمند منابع آبی، افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع جانبی توسط کارخانه‌های قند باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

وی همچنین توسعه کشت متراکم، نشاکاری، نوارتیپ به عنوان الگو‌های کاهش تبخیر و مدیریت منابع آبی را از دیگر برنامه‌های اجرایی برای مدیریت بهینه منابع آبی استان عنوان کرد.

وی در پایان بر لزوم برگزاری مستمر جلسات کمیته‌های فنی برای رفع مسائل و مشکلات کشاورزان و تعیین زمان مناسب برداشت و نحوه خرید محصول تأکید کرد.