حجم آسفالت معابر شهری میاندوآب بیسابقه است
شهردار میاندوآب گفت: شهرداری میاندوآب توانسته است بیشترین حجم عملیات آسفالتریزی را در مقایسه با سالهای گذشته به سرانجام برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛بابک محمدزاده در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اشاره به تداوم عملیات آسفالتریزی در معابر شهری و نقاط مختلف میاندوآب، اظهار کرد: در دو سال اخیر، شهرداری میاندوآب توانسته است بیشترین حجم عملیات آسفالتریزی را در مقایسه با سالهای گذشته به سرانجام برساند.
شهردار میاندوآب با بیان اینکه از ابتدای فعالیت مدیریت شهری جدید، اولویت اصلی ما ساماندهی معابر و شریانهای اصلی شهر بوده است، افزود: چرا که این مسیرها بیشترین تردد و نقش حیاتی در بافت شهری دارند و کیفیت آنها تأثیر مستقیمی بر رفاه شهروندان و سیمای عمومی شهر دارد.
وی گفت: درک میکنیم که بسیاری از همشهریان عزیز خواستار آسفالت کوچهها هستند و این مطالبه به حق است؛ اما بر اساس اولویتبندی و با توجه به محدودیت منابع، ابتدا معابر اصلی در دستور کار قرار گرفت.
محمدزاده تصریح کرد: با این حال، در ادامه برنامهها بخشی از ظرفیت آسفالتریزی به کوچهها نیز اختصاص خواهد یافت.
شهردار میاندوآب با تأکید بر اینکه اجرای نهضت آسفالت بدون وقفه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: با بهرهگیری از کارخانه آسفالت شهرداری، روند خدماترسانی سرعت بیشتری گرفته است.
وی با بیان اینکه هدف ما ایجاد شهری زیبا، ایمن و در شأن مردم شریف میاندوآب است، افزود: در این راستا نیز مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری میاندوآب تمام تلاش خود را به کار گرفته است