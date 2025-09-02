پخش زنده
امروز: -
فراخوان اعطای تسهیلات طبق دستورالعمل تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با رویکرد توسعه کسب و کار دانشبنیان صنعت نفت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بهمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فناوری و در چارچوب اجراییسازی سیاستهای کلان اقتصاد مبتنی بر فناوری منتج از قوانین بالادستی بهویژه قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و عملیاتیسازی برنامههای مصوب حمایتی و تسهیلگرانه در حوزه کارآفرینی با رویکرد توسعه کسب و کار دانشبنیان صنعت نفت اعطای تسهیلات از محل منابع «تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.
در همین راستا و با عنایت به مفاد دستورالعمل تسهیلات پیش گفته و شیوهنامه اجرایی ابلاغی از سوی وزیر نفت به شماره ۲۰۹-۲۰.۲ مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۰۴ بدین وسیله از همه متقاضیان استفاده از تسهیلات مذکور شامل شرکتهای فناور، نوآور، خلاق و دانشبنیان فعال در حوزه صنعت نفت دعوت میشود تا مطابق ضوابط مندرج در این شیوهنامه اجرایی و با توجه به رستههای اولویتدار فناورانه وزارت نفت از تاریخ انتشار این فراخوان تا زمان اتمام منابع در دسترس با تکمیل و ارائه فرمها و مستندات مربوطه درخواست خود را در سامانه ساخت وزارت نفت به آدرس sakht.ioiv.ir ثبت کنند.
بر اساس برنامه مصوب توسعه اشتغال وزارت نفت رستههای اولویتدار به شرح ذیل است که متقاضیان باید با توجه به موضوع درخواست تسهیلات به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.
- بهینهسازی مصرف انرژی
- تحول دیجیتال در صنعت نفت
- بهبود تولید چاههای نفت از طریق احیای چاههای کمبازده یا غیرفعال
- تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی
- تولید محصولات فناورانه و دانشبنیان مورد نیاز در صنعت نفت
- افزایش تولید و تنوع بخشی به سبد انرژی در کشور
دستورالعمل و شیوهنامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات گفتهشده و فرآیند بررسی درخواستها، در سامانه ساخت و در بخش فراخوان در سامانه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به آدرس doert.mop.ir قابل مشاهده و بهرهبرداری است.