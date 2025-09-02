به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مسئول اجرای طرح رحمه الواسعه در آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: مسجد مقدس جمکران به مناسبت یک هزار و صد و هشتاد و هفتمین سالگرد ولایت و امامت امام زمان (عج) در طرح رحمه الواسعه سفیران مهدوی را در قالب ۲۵ تیم به ۲۰ استان کشور اعزام کرده است.

شهریار صادقی با بیان این که این طرح به مدت ۱۰ روز از اول ماه ربیع تا نهم این ماه در استان‌های مختلف کشور اجرا شد افزود: در این طرح گروه‌های سفیران مهدوی با در دست داشتن پرچم مسجد مقدس جمکران به بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی و اجتماعی سر زده و مردم نیز از نزدیک پرچم متبرک مسجد مقدس جمکران را زیارت می‌کنند.

کاروان سفیران مهدوی روز گذشته و امروز در ارومیه در مسجد جنرال، سرای سالمندان حضرت زهرا (س) و بیمارستان امام خمینی (ره) این شهر حاضر شده و با سالمندان و بیماران دیدار و از آنها دلجویی کردند.