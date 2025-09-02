رئیس کمیسیون عمران مجلس پس از نشست مشترک با شهردار تهران و وزیر نیرو، بر لزوم جایگزینی پساب تصفیه شده فاضلاب به جای آب‌های زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز، تسریع در بازسازی واحد‌های تخریبی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح جزئیات نشست مشترک این کمیسیون با شهردار تهران و بررسی عملکرد شهرداری در حوزه توسعه ناوگان حمل‌ونقل و اجرای قانون هوای پاک گفت: در جلسه امروز صحن علنی با وزیر نیرو یکی از مباحث اصلی مربوط به مدیریت منابع آب در تهران بود. بر اساس تصمیم اتخاذشده، چاه‌هایی که در اختیار شهرداری تهران قرار دارد به وزارت نیرو واگذار می‌شود تا در قبال آن پساب تصفیه شده فاضلاب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد. این طرح می‌تواند به همه شهر‌های کشور نیز تسری یابد.

وی افزود: تاکید کمیسیون عمران این است که شهرداری‌ها به جای برداشت از سفره‌های زیرزمینی، از پساب فاضلاب برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز استفاده کنند و در همین راستا در نشست امروز با شهردار تهران موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی کوچی در ادامه به موضوع بازسازی واحد‌های مسکونی تخریب‌شده در جنگ اشاره کرد و گفت: بازسازی این واحد‌ها در تهران به شهرداری و در استان‌ها به استانداران سپرده شده است. البته گلایه‌هایی از تأخیر در برخی استان‌ها مطرح بود که مقرر شد دولت با سرعت بیشتری نسبت به بازسازی اقدام کند.

وی درباره اصلاح قانون هوای پاک نیز اظهار کرد: برای شهرداری‌ها و دولت تکالیف مشخصی در زمینه کاهش مصرف انرژی و آلایندگی حمل‌ونقل شهری تعیین شده است. در همین راستا، نوسازی ناوگان شامل توسعه شبکه ریلی، خرید واگن‌های جدید، اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت در دستور کار قرار دارد که تاکنون حدود ۵۰ درصد این نوسازی با مشارکت دولت در حال انجام است.

رضایی کوچی با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: خوشبختانه خرید واگن، اتوبوس و تاکسی آغاز شده و با کمک دولت و بخش خصوصی روند نوسازی ناوگان شهری ادامه دارد. همچنین در توسعه شبکه مترو نیز تاکید شد که اولویت با تولید داخلی است و در صورت نیاز مازاد از خارج کشور تأمین خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حمایت مجلس از این روند ادامه دارد، اظهار امیدواری کرد: با این اقدامات، شاهد کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در تهران باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در مسیر ترانزیت کالا و بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی برای انتقال کالا میان چین، هند و اروپا ایفای نقش کند. به همین منظور، در برنامه هفتم توسعه تکالیفی برای تکمیل مسیر‌های ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی، به‌ویژه شبکه ریلی، به دولت محول شده است که در نشست امروز با وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید شد که با تعامل سازنده میان مجلس و دستگاه‌های متولی در حوزه‌های ریلی، هوایی و دریایی، شاهد توسعه عمرانی و تقویت جایگاه ایران در ترانزیت بین‌المللی کالا باشیم.