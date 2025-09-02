پخش زنده
امروز: -
صبح امروز نشست خبری غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک با حضور نمایندگان رسانهها برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکترغفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشست خبری که صبح امروز (سهشنبه) در محل این کمیته برگزار شد، اظهار داشت: رسانه یکی از نقشهای اصلی در پیشرفت ورزش به ویژه در حوزه پارالمپیک را دارد و اگر فعالیتهای رسانهها نباشد، افتخارات ملیپوشان پارالمپیکی که خیلی هم زیاد هستند، دیده نمیشد. در واقع شما در خوب دیده شدن این ورزشکاران نقش بزرگی دارید. همین افتخارات در پارالمپیک پاریس به واسطه تلاش رسانهها بیشتر و بهتر دیده شد.
وی تاکید کرد: به لطف خدا و همت ورزشکاران و مسئولان و تلاشهای رسانهها، ما در این دو سال اخیر شاهد دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه بودهایم. بعد از انقلاب که ورزش جانبازان و پارالمپیک راهاندازی شد، ورزشکاران خوش درخشیدهاند. دو سال قبل مقام بینظیر دومی در هانگژو رقم خورد. هادی رضایی، ساره جوانمردی و زهرا نعمتی از طرف مجامع بینالمللی عناوین افتخارآفرینی را کسب کردند. رضایی عضو تالار مشاهیر والیبال شد، جوانمردی لقب ملکه تپانچه را گرفت و نعمتی هم مدیر نمونه قاره آسیا انتخاب شد که به واسطه چهار سال عضویت در کمیسیون کمیته بینالمللی پارالمپیک بود.
دکتر کارگری تصریح کرد: کرسیهای زیادی در این دو سال نصیب ایران شده است. ایران در یک سال گذشته کشور برتر در توسعه ورزش پارالمپیکی برای بانوان انتخاب شد و این بسیار افتخار بزرگی است، آن هم در شرایطی که دشمنان سعی دارند ما را زیر سوال ببرند که ایران به زنان توجهی ندارد. ایران به عنوان قطب آسیا در مباحث علمی انتخاب شد و تفاهمنامهای با کمیته پارالمپیک آسیا امضا کردیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک افزود: ما دو موضوع مهم داریم؛ اول بازیهای پاراآسیایی جوانان در آذر ماه و دوم نیز هفته پارالمپیک که در مهر ماه است. بازیهای پاراآسیایی جوانان به دو دلیل برایمان اهمیت دارد، چون عاملی برای تشویق توان یابان جوان به ورزش است و همچنین عامل عزت و سربلندی برای کشور میشوند. به همین دلیل این رویداد را به عنوان یک رخداد راهبردی تعریف کردهایم.
دکتر کارگری عنوان کرد: ما سرپرستان هر رشته را برای بازیهای جوانان دبی ۲۰۲۵ معین کردهایم. من شخصاً به اردوها سر میزنم تا مشکلات بررسی و حل شوند. هدفگذاری ما این است که از دل این کاروان، نفراتی را برای پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لسآنجلس انتخاب کنیم که به نوعی نقش پشتوانه را دارد. ما سه راهبرد برای این کاروان تعریف کردهایم، اول حضور حداکثری است و تلاش میکنیم بیشترین ورزشکار را شرکت بدهیم. بر همین اساس درخواست حضور ۲۰۵ ورزشکار را داشتهایم. ازبکستان به عنوان رقیب جدید ما همین تعداد را درخواست کرده است. همچنین چین و ژاپن و قزاقستان هم حضور خواهند داشت.
وی گفت: راهبرد دوم با توجه به جوان بودن ورزشکاران، آموزش و پرورش ورزشکاران و مربیان است. توجه به مباحث فرهنگی و اخلاقی نیز راهبرد سوم ما است.
دکتر کارگری در خصوص هفته پارالمپیک گفت: ما تغییراتی را در برگزاری این هفته از سال قبل ایجاد کردیم. در گذشته این مناسبت به صورت یک ویژه برنامه باحضور جمع زیادی از ورزشکاران برگزار میشد، اما سال گذشته جشنواره دو هزار نفری ورزشکاران با رویکرد استعدادیابی را اجرا کردیم. امسال تقریباً همان رویکرد را داریم با این تفاوت که بگوییم نیازمند کمک فکری همه هستیم. رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک در این مراسم شرکت میکند، همچنین در ۱۷۵۰ مدرسه استثنایی و ۷۵۰ آسایشگاه به طور همزمان اجرا میشود و این هماهنگی نیز انجام شده که با حمایت ایرانیان ساکن امارات نیز در آن زمان مراسمی مشابه در این کشور داشته باشیم.
وی افزود: ما روز ملی پارالمپیک را «جشن ارادههای بزرگ» نامگذاری کردهایم. اسامی روزهای هفته پارالمپیک هم مشخص شدهاند. از حمایتهای وزیر ورزش و معاونانش در پشتیبانی از حوزه پارالمپیک تشکر میکنم و امیدوارم با این هم افزایی، شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش ورزش پارالمپیکی و جذب بیشتر افراد باشیم.
دکتر کارگری درباره مسائل مالی کمیته پارالمپیک گفت: رویدادهای پیشرو تحت تاثیر مسائل مالی قرار نخواهد گرفت. ما از مجموع ۳۸۰ میلیارد چیزی در حدود ۱۳۰، ۱۴۰ میلیارد را گرفتهایم. همچنین شاهد کمکهای بیشتر وزارت ورزش به فدراسیونهای پارالمپیکی هستیم. امیدواریم همکاری سازمان برنامه و بودجه استمرار داشته باشد تا ورزشکاران برای مسابقات پیشرو و همچنین اعزامهای دیگر به راحتی کار خود را انجام بدهند. چهار مسابقه جهانی در رشتههای مختلف هم داریم که باید در شرایط خوبی اعزام شوند.
وی درباره اقدامات پیرامون گرفتن ویزا برای رویدادهای مختلف و همچنین پیشبینی درباره بازیهای پاراآسیایی ناگویا گفت: نگرانی بابت ویزا برای این چهار مسابقه جهانی نداریم. اردوهای آنها در حال برگزاری است و مشکلی نخواهد بود. درباره ناگویا یک سال قبل گفتم که با نگاه ساختارمند، ما سه رویداد اصلی را در هم تنیده میدانیم. در واقع الان که اردوهای ناگویا برگزار میشود، نگاهمان به جوانان نیز وجود دارد. برای ناگویا راهبرد مان کیفی گرایی است و شاهد یک رقابت جدی به ویژه با میزبان یعنی ژاپن خواهیم بود. میزبان برخی از رشتههای مدالآور ما از جمله شطرنج و کانو را حذف کرده است، ولی در حال برنامه ریزی هستیم تا روی رشتههایی که میتواند پاشنه آشیل کشورهای رقیب باشد، بیشتر تمرکز کنیم، مثل پاراشنا و پارادوومیدانی. امیدواریم نتایج و دستاوردهای خوبی در ناگویا کسب کنیم.
دکتر کارگری افزود: پیش بینی میکنیم به جز ژاپن که میزبان مسابقات پاراآسیایی است، شاهد حضور قدرتمندتر ازبکستان و کره جنوبی نیز باشیم. هند هم این شرایط را دارد، اما وضعیت رقبا را شناسایی میکنیم و درصدد رفع مشکلات خودمان هستیم. امیدواریم که بتوانیم نتایج هانگژو را تکرار کنیم و یا در زمره سه تیم برتر باشیم.
وی درباره تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی گفت: پس از پیشنهاد آقای وزیر مبنی بر تشکیل فدراسیون پارادو و میدانی، جلسهای کارشناسی برگزار کردیم و در آنجا به این جمع بندی رسیدیم که این ایده خوب است و کمیته پارالمپیک هم با راه اندازی آن به منظور جذب حمایتهای بیشتر و ... موافق است. حضور یک فرد به عنوان رئیس این فدراسیون در جلسات مهم میتواند کمک زیادی کند. این نکته یعنی اینکه اهمیت به دوومیدانی بیش از گذشته است و محصول بیشتر حاصل خواهد شد.
دکتر کارگری درباره حضور در مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا و جلسات مربوطه افزود: ما در زمینه دیپلماسی سرمایهگذاری جدی داریم و بر همین اساس در یکی دو سال اخیر بیش از ۱۰ کرسی جدید کسب کردهایم. در حاشیه این نشست، تفاهم نامه راهاندازی مرکز تعالی و توسعه تمرینات پارالمپیک آسیا به امضا رسید. این مرکز در زمینه آموزشهای تخصصی و انجام تمرینات مشترک برای کشورهای آسیایی اقدام خواهد کرد. در زمینههای مدیریت ورزش، کلاس بندی و ... کار خواهد شد. ما برای برگزاری کلاسهای پاراوالیبال اعلام آمادگی کردیم و پارسونز رئیس IPC میزبانی این مرکز را یک افتخار برای ایران عنوان کرد ضمن اینکه این مرکز میتواند از کشورهای غیر آسیایی هم دعوت کند. از دیگر دستاوردهای حضور در این مجمع برگزاری نشست با ده کشورآسیایی بود که منجر به توافقاتی نیز شد. در این خصوص میتوان به توافق به منظور انجام خدمات دو جانبه میان ایران و هند و نیز جلساتی با رویکرد بسیار مثبت با چین و کره جنوبی اشاره کرد.
وی درباره شرایط والیبال نشسته گفت: سطح اختلاف ما با بوسنی از سالها قبل و از قدیم کم بوده است. بین تیمهای جوانان و بزرگسالان ما فاصله وجود دارد. برای مثال، جوانان ما در المپیک جوانان به عنوان قهرمانی میرسند، اما به دلایلی از چرخه رقابت خارج میشوند.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک ادامه داد: دلیل خارج شدن ورزشکاران جوان از چرخه رقابت، فاصله رکوردی بین جوانان و بزرگسالان است. ما برای حذف این فاصله، تیم امید را تشکیل دادیم و آنها در مسابقاتی که میتوانند نتیجه بگیرند، شرکت میدهیم. تیم امید با تیم بزرگسالان در ارتباط است.
دکتر کارگری گفت: نگران والیبال نشسته نباشید. این تیم در ناگویا نتیجه لازم را خواهد گرفت. ما برای هیچ تیمی اردوی مستقل برای پارالمپیک لسآنجلس تشکیل ندادهایم. تیمهای امید و بزرگسالان طبق برنامه به هم کمک خواهند کرد. فرد توانمندی مثل هادی رضایی بالای سر تیم جوانان است که نگرانی ما را برطرف میکند.
او تصریح کرد: ما اردوی هلند را پیش بینی کرده بودیم که هلند به هیچ تیمی ویزا نداد. ما قهرمان پارالمپیک شدیم و نگرانی برای سهمیه مسابقات جهانی نداریم و مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ هم از سال آینده آغاز میشود.
دکتر کارگری تصریح کرد: ما نگران نیستیم، اما باید تجلیل و تحلیل خوبی از رقبا و خود بازیهای آینده داشته باشیم. ما وقتی از راهبرد حرف میزنیم، شرایط را به شدت از فدراسیونها و انجمنها پیگیری میکنیم. ما محل تمرین مستقل پارادوومیدانی نداشتیم، اما الان داریم، چون به دنبال یک اتفاق بینظیر در این رشته در پارالمپیک لسآنجلس هستیم. ما استخر استاندارد ۵۰ متر برای پاراشنا میخواهیم که وزیر در این باره دستور صادر کرد. این برنامهها و راهبردها ما را به اهدفمان خواهد رساند.
وی درباره شرایط پارالمپیکیها بعد از دوران قهرمانی آنها گفت: ما در این باره نشست خوبی با صندوق حمایت داشتیم و از آن مهمتر این است که برای این موضوع یک اداره به نام اداره حمایت اجتماعی از ورزشکاران و پیشکسوتان راهاندازی میکنیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره طرح تحول راهبردی گفت: این طرح تا وقتی که من هستم، پابرجاست. این طرح، دستورالعمل ما است، لذا برای تهیه این طرح یک کار بزرگ با یک تیم فکری قوی انجام شد و دنبال این طرح هستیم و در دستور اصلی کار ما قرار دارد. من در جلسه هیئت اجرایی با حضور ورزش گفتم که این طرح ۱۵ درصد جلو هم رفته است.
وی درباره ورزشکاران شاخص و برند در حوزه پارالمپیک افزود: ما باید روی این موضوع به صورت خاص فکر کنیم. در سیاستهای ما تمرکز روی ورزشکاران طلایی است و سه نهاد اصلی ورزش به دنبال طلا در بازیهای اصلی هستند. قرار است به صورت مستقل روی این مسأله برندسازی کار کنیم.
دکتر کارگری درباره انتصاب یک خانم به عنوان سرپرست بازیهای پاراآسیایی جوانان گفت: توجه به بانوان جزو نگاههای اصلی و محوری ما است. ما با رویکرد کیفی گرایی، یک ضوابطی را میگذاریم. ما در مجامع بینالمللی اعلام میکنیم که ایران نه تنها نگاه برابری جنسیتی دارد، بلکه حتی بالاتر از آن نیز عمل میکند. در اکثر بازیهای پارالمپیک، بانوان جزو پرچمداران هستند. خانم دکتر کاظمیپور رئیس آکادمی پارالمپیک هم هست و سعی داریم زمینه را برای بیشتر بانوان در بخش مدیریت و آموزش و مربیگری و ... فراهم کنیم. نگاه ما به بانوان ویژه و خاص است.
وی درباره تجهیزات بهروز برای ورزشکاران پاراتیراندازی و هزینه سنگینی خرید این تجهیزات برای ورزشکاران و همچنین ساخت کمپ برای ورزشکاران این حوزه پارالمپیک گفت: در خصوص تجهیزات چارهای جز جذب اسپانسر نداریم. الان در حال رایزنی با اسپانسرها هستیم و تلاش میکنیم مشکلات تیمهای ملی را حل کنیم و تعدادی از آنها را نیز حل کردهایم. در کل باید بگویم که امیدواریم با جذب اسپانسرها این مسائل برطرف شود. در خصوص ساخت کمپ نیز، یکی از مشکلات اساسی ما این است که یک کمپ جامع و کامل که تیمهای ملی را جمع کنیم، نداریم. دکتر پزشکیان در این باره به نامه ما جواب مثبت داد و به سازمان برنامه دستور داد که این مورد انجام شود. چند مکان را برای این کمپ بررسی کردیم تا بتوانیم کمپ را راهاندازی کنیم، البته کمی زمان بر است.
وی درباره پیشبینیها از بازیهای پاراآسیایی جوانان گفت: برخلاف بازیهای پاراآسیایی بزرگسالان، نمیتوان خیلی برآورد کرد، چون هیچ شناختی از رقبا نداریم. بر همین اساس برآورد تعداد مدال نداریم. تعدادی از ورزشکاران جوان شرکت کننده در بازیهای پاراآسیایی بحرین در هانگژو مدال گرفتند و این نشان دهنده اهمیت تشکیل تیمهای امید و حفظ ورزشکاران جوان است.
دکتر کارگری درباره سیاست کسب طلا در رویدادهای بزرگ تصریح کرد: ما با یک نسخه واحد نمیتوانیم برای گروههای سنی مختلف تصمیمگیری کنیم. در بازیهای جوانان نگاه ما کمی و حضور حداکثری است. نکته بعدی اینکه پروندهای که برای پارالمپیک تعریف میکنیم، با پاراآسیایی تفاوت دارد. برای پارالمپیک آنهایی که به حد نصاب نرسیدهاند را نمیتوانیم اعزام کنیم، اما این با پاراآسیایی بزرگسالان متفاوت است. اعزام براساس کسب سهمیه و نهایتاً ایستاده در رده دوازدهم، تصمیم خوبی نیست، در واقع ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم تا نفرات اعزامی با بهترین وضعیت فنی اعزام شوند.
وی درباره برنامهها برای روبهرو نشدن با موضوع دوپینگ در حوزه ورزش توانیابان و در اعزامها گفت: باید بازدارندگی موثر در حوزه دوپینگ باشد. ما این قید را در طرح تحول آوردهایم که روشهای ما در بحث بازدارندگی باید موثر باشد. ورزشکار و مربی و فدراسیون باید ضمانت در این باره بدهند و این در حد حرف هم نباشد. نگاه خاصی به این موضوع داریم و میبایست این مساله کاهش یابد.
کارگری در پایان گفت: در طرح تحول، ابر پروژهای که همه پروژهها زیرمجموعه آن است، احیای جایگاه حقیقی ورزشها و ورزشکاران پارالمپیکی است. در این زمینه نقش اصلی را رسانهها و خبرنگاران ایفا میکنند.