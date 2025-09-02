پخش زنده
یک واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی تولید میوه و بستنی خشک به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع در جهرم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: یک واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی تولید میوه و بستنی خشک به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع با سرمایه گذاری بیش از ۵۴۰ میلیارد ریال در منطقه گردنه میل بخش مرکزی جهرم به بهره برداری رسید.
سجاد قناعتیان افزود: راه اندازی این واحد صنعتی برای ۵۶ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شهرستان شغل ایجاد کرده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: ساخت چنین واحدهایی، علاوه بر جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی به بهرهوری بیشتر و توسعه صادرات غیرنفتی کمک شایانی میکند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.