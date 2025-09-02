به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ماکسیم پرِو وزیر امور خارجه بلژیک، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی "ایکس" اعلام کرد: این کشور قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه سپتامبر برگزار می‌شود، کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

گادرین در این باره نوشت: اکنون فشار‌ها بر اسرائیل باز هم بیشتر می‌شود، زیرا پیش از این، دولت‌های استرالیا، کانادا و فرانسه هم اعلام کرده بودند در نشست این ماه مجمع عمومی سازمان ملل، دولت مستقل فلسطین را به رسیمت خواهند شناخت. رژیم‌های آمریکا و اسرائیل، به شدت از این اقدام شماری از کشور‌های غربی، به خشم آمده و این اقدام را حمایت از حماس توصیف کرده‌اند.

ماکسیم پرِو، وزیر امور خارجه بلژیک، امروز همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ این تصمیم دولتش، در پی بحران انسانی در فلسطین، به ویژه در غزه گرفته شده و واکنشی به خشونت‌های اسرائیل و نقض قوانین بین الملل است.

به نوشته گاردین، اسرئیل روز به روز بیش‌تر در جامعه بین المللی منزوی می‌شود و به نسل‌کشی، پاکسازی قومی، جرایم جنگی و مجازات جمعی مردم غزه متهم شده است.

گاردین افزود: از اکتبر دو سال پیش تاکنون، اسرائیل بیش از ۶۳ هزار نفر را در غزه به قتل رسانده است که اغلب آنان، مردم عادی بودند، قحطی را بر غزه حاکم کرده و مانع ورود کمک‌های انسانی به این شهر شده است.

از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، تاکنون ۱۴۷ دولت، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. دولت انگلیس در پی فشار فزاینده افکار عمومی گفته چنانچه اسرائیل رویکرد خود را در قبال جلوگیری از تامین نیاز‌های ضروری مردم غزه تغییر ندهد ممکن است کشور مستقل فلسطینی را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت بشناسد.