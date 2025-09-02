افتتاح دومین نگارخانه دانشآموزی کشور در خرم آباد
دومین نگارخانه دانشآموزی کشور و تالار مشاهیر خرمآباد با حضور سید مصطفی آذرکیش معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در آیین بهره برداری از تالار مشاهیر خرمآباد گفت: مدیریت باید مبتنی بر فرآیند باشد و ظرفیتهای آموزش و پرورش برای رشد، بالندگی، پرورش و هدایت دانش آموزان بکارگیری شود.
سید عیسی سهرابی افزود: این تالار دارای استودیوی دانش آموزی است و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در قالب پنج کارگاه مهارتی ایجاد و بهره برداری شده است.
به گفته وی دارالقرآنهای موجود نیز حداقل استانداردهای لازم را ندارند که باید در این راستا اقدامات مورد نیاز انجام شود.