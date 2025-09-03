پخش زنده
امروز: -
مهدیه اسفندیاری به جرم دفاع از حقوق بشر از سوی مدعیان بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شش ماه است که مهدیه اسفندیاری دختر ایرانی مدافع حقوق بشر و حامی مظلومان نوار غزه پشت میلههای زندان در فرانسه به سر میبرد. وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرده پیگیر این موضوع است.
آنچه واضح است دولت فرانسه طبق کنوانسیون روابط کنسولی و اسناد حقوق بشری، تعهدات و تکالیف حقوقی مشخصی در رابطه با این مهدیه اسفندیاری، دختر ایرانی برعهده دارد که تاکنون بخش قابل توجهی از آنها رعایت نشدهاست.
به گفتهی لقمان غالبی نژاد وکیلی آگاه درباره حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر و آزادی بیان در پرونده مهدیه اسفندیاری دو موضوعیست که بیش از پیش ماهیت کشور فرانسه را در حمایت از کودک کشیهای غزه نمایان میکند.
دختر شجاع ایرانی از اسفندماه سال گذشته به دلیل اعتراض مسالمتآمیز به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در زندان فرسن پاریس در شرایط غیرانسانی و زندان انفرادی بهسر میبرد.
مهدیه اسفندیاری اکنون چهره ایست که دانشجویان حامی فلسطین در پی سکوت رسانههای غربی در تظاهراتهای حمایت از مردم غزه نام او را فریاد میزنند و عکس اش را در دست دارند.
بازداشت مهدیه این دختر ایران حالا از نگاه جهان مصداق سرکوب آزادی بیان و استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر است، حالا همهی آزادی خواهان دنیا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستند.