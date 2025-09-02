امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مسیر عبور انرژی تجدیدپذیر از گذشته تاکنون

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱- ۱۵:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مستند پرنده‌های مرگ
مستند پرنده‌های مرگ
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
عدم اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
عدم اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
خبرهای مرتبط

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی چهارمحال و بختیاری

۲۴ مگاوات از نیروگاه خورشیدی اشتهارد آماده بهره‌برداری است

افزایش ١٠٠ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر به ظرفیت تولید برق قزوین

برچسب ها: انرژی تجدید پذیر ، انرژی خورشیدی و بادی ، تولید برق
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 