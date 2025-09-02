کشف لاشه کل وحشی، ۱۰ پرنده شکاری و ماهیهای صید شده
یگان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در ۲۴ ساعت گذشته سه گروه متخلف شکار و صید را در شهرستانهای دنا و بویراحمد دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد
، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: یگان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در ۲۴ ساعت گذشته سه گروه متخلف شکار و صید را در شهرستانهای دنا و بویراحمد دستگیر کرد و در این عملیاتها لاشه یک کل وحشی، ۱۰ قطعه کبک معمولی، مقادیر ماهی صید غیرمجاز و سه قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز کشف و ضبط شد.
عبدال دیانتی نسب گفت: مأموران یگان حفاظت پارک ملی دنا پس از دریافت گزارشی مبنی بر شکار یک رأس کل وحشی و کسب مجوز قضایی، منزل متهم را در شهرستان سمیرم بازرسی کردند و در این عملیات بخشی از لاشه کل شکارشده کشف و ضبط شد و متخلف به همراه ادوات جرم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
دیانتینسب ادامه داد: یگان حفاظت شهرستان بویراحمد نیز در جریان گشتزنی در منطقه شکارممنوع خرمناز، با شنیدن صدای شلیک گلوله به یک متخلف مسلح مشکوک شدند و پس از ساعتها ردیابی و تلاش، مأموران موفق به دستگیری وی شدند که با یک قبضه سلاح ساچمهزنی چهار قطعه کبک معمولی شکار کرده بود.
وی عنوان کرد: یگان حفاظت محیط زیست دو گروه صیاد متخلف را در حاشیه رودخانههای خرسان و بشار شناسایی کرد و از این افراد تورهای راهبند و پرتابی به همراه ماهیهای صیدشده بهصورت غیرمجاز کشف و ضبط شد.
دیانتی نسب با تأکید بر اهمیت همکاری مردمی در حفاظت از حیاتوحش، تصریح کرد: شهروندان میتوانند در هر ساعت از شبانهروز تخلفات زیستمحیطی را به صورت رایگان از طریق شماره ۱۵۴۰ به یگان حفاظت گزارش دهند و البته عزم محیطبانان برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز و پاسداری از ذخایر طبیعی استان جدی است.