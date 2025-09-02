پخش زنده
مدیرعامل شرکت دانشبنیان گفت: با تولید محلولهای تخصصی مصرفی آزمایشگاههای تشخیص طبی توانستهایم علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از خروج چندین میلیون دلار ارز جلوگیری کنیم.
رامین معبود مؤسس و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به سابقه ۲۴ ساله فعالیت در حوزه محصولات آزمایشگاهی افزود: محلولهای تولیدشده برای کالیبراسیون و استانداردسازی دستگاههای مختلف آزمایشگاهی موجود در کشور از جمله دستگاههای ساخت آمریکا، ژاپن، چین و اروپا گفت: متناسب با هر دستگاه، فرمولاسیون ویژهای در نظر گرفته شده، چون که اگر محلول متناسب با دستگاه نباشد، دستگاه از نظر عملکرد قادر به انجام آزمایشات دقیق نخواهد بود.
وی افزود: این محصولات سه مرحله کلیدی را شامل میشوند؛ ابتدا آمادهسازی و استانداردسازی دستگاه، سپس کنترل کیفی در سه سطح نرمال، پایین و بالا، و در نهایت انجام آزمایش بر روی نمونه بیمار. تنها در صورت صحت عملکرد دستگاه در مراحل کنترل کیفی، نمونههای بیماران وارد فرآیند آزمایش میشوند تا نتیجهای دقیق و قابل اعتماد در اختیار پزشک قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان گفت: اهمیت این محلولها در آنجاست که کوچکترین خطا در ترکیب یا کیفیت آنها میتواند نتایج آزمایشگاهی را دچار اختلال کرده و منجر به خطای تشخیص شود. به همین دلیل فرمولاسیون شیمیایی این محصولات که شامل نوع مواد اولیه، ترتیب ترکیب، زمان نگهداری و پایدارسازی است، از دانش فنی داخلی و نوآوری بومی برخوردار است.
آقای معبود افزود: در حال حاضر ما تنها تولیدکننده این محلولها در داخل کشور هستیم و بسیاری از شرکتهایی که قبلاً واردکننده بودند اکنون محصولات خود را از ما تهیه میکنند. با وجود اینکه برخی شرکتها همچنان از ارز نیمایی برای واردات استفاده میکنند، محصولات داخلی توانستهاند جایگاه خود را در بازار پیدا کنند و علاوه بر رقابت با نمونههای خارجی، دسترسی آزمایشگاهها به این محلولها را آسانتر کنند.