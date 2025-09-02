به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود حمیدیان گفت: علاقمندان شرکت در جشنواره هنر‌های تجسمی استان، آثار خود را به شماره ایتای ۰۹۰۴۶۰۵۶۰۳۴ تا ۱۵ مهر ارسال کنند.

او با بیان اینکه نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی استان همدان به میزبانی تویسرکان ۳۰ مهر و ۱ آبانِ امسال برگزار می‌شود گفت: علاقمندان ۱۸ تا ۴۰ سال برای شرکت در این رقابت هنری می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تویسرکان، بخش‌های جشنواره را نقاشی، طراحی و گرافیک و موضع‌ها را نماز، دفاع مقدس ریال جمعیت و خاونواده، فرهنگ صرفه جویی، ترویج فرهنگ صلح و بشردوستی عنوان کرد و گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهر است.