به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آقای ابطحی گفت: از هدایای شما به وزرا و علی‌الخصوص خودم ممنونم. نقد‌های شما و مردم را به جان می‌خرم، هرچند من خودم یکی از مردمم و در تمام تصمیمات و حرف‌های علن و نهان ذره‌ای از اصولم و منافع مردم و کشور عدول نکرده‌ام. تعهد من آنست که، چون به خلوت می‌روم آن کار دیگر نکنم.