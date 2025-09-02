پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: من خودم یکی از مردمم و در تمام تصمیمات و حرفهای علن و نهان ذرهای از اصولم و منافع مردم و کشور عدول نکردهام.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آقای ابطحی گفت: از هدایای شما به وزرا و علیالخصوص خودم ممنونم. نقدهای شما و مردم را به جان میخرم، هرچند من خودم یکی از مردمم و در تمام تصمیمات و حرفهای علن و نهان ذرهای از اصولم و منافع مردم و کشور عدول نکردهام. تعهد من آنست که، چون به خلوت میروم آن کار دیگر نکنم.