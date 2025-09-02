پخش زنده
ایران با هدف معرفی برند گردشگری کشور با عنوان «Majestic Iran» و توسعه بازار گردشگران چینی، در هفدمین دوره نمایشگاه بینالمللی گردشگری گوانگجو ۲۰۲۵ شرکت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، این نمایشگاه که از ۲۱ تا ۲۳ شهریور در شهر گوانگجو برگزار میشود، برای نخستین بار با تلاش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه برگزاری پاویون ایران در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری در خارج از کشور، میزبان حضور رسمی ایران خواهد بود.
در نمایشگاه بینالمللی صنعت گردشگری گوانگدونگ چین که به اختصار "CITIE" نامیده میشود ۸ شرکت خدمات مسافرتی و هوایی و یک شرکت تولید صنایع دستی به نمایندگی از سوی فعالان و کنشگران صنعت گردشگری کشورمان حضور خواهند داشت و با نگاه به این رویداد بینالمللی به عنوان فرصتی منحصربهفرد برای تعاملات B۲B، به معرفی بستههای خاص سفر به ایران و جذب گردشگران بالقوه از چین خواهند پرداخت.
از جمله برنامههای پیشبینیشده برای اجرا در پاویون ایران میتوان به معرفی خدمات و بستههای متنوع ایرانگردی، برقراری ارتباط با فعالان صنعت گردشگری چین، معرفی تصویر جدید، امن و متفاوت از ایران به بازار گردشگری چین و همچنین اجرای کمپینهای تبلیغاتی پس از پایان نمایشگاه اشاره کرد.
حضور ایران در نمایشگاه بینالمللیCITIE ۲۰۲۵ گامی مؤثر در مسیر توسعه بازارهای هدف و افزایش سهم گردشگری بینالمللی کشور، بهویژه در شرق آسیا خواهد بود.
این نمایشگاه به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای گردشگری در چین، سالانه با مشارکت بیش از ۵۰ کشور و منطقه در فضایی به وسعت ۳۰ هزار متر مربع برگزار میشود و میزبان بیش از ۲۰ هزار متخصص گردشگری، آژانسهای مسافرتی و برگزارکنندگان تور است.
استان گوانگدونگ به عنوان یکی از ثروتمندترین استانهای چین و با جمعیت سالانه بیش از ۱۶ میلیون گردشگر ورودی و خروجی، بازار مهمی برای توسعه گردشگری ایران محسوب میشود. با توجه به جایگاه رسانهای این استان و ظرفیتهای تبلیغاتی آن، حضور ایران در این نمایشگاه میتواند به بازتعریف تصویر کشورمان بهعنوان مقصدی امن، متفاوت و فرهنگی در ذهن گردشگران چینی کمک کند.