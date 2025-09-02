به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛داود مهرگان گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۲۵ جاده قیدار–ابهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه دوتپه شهرستان خدابنده به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این سانحه رانندگی دو مصدوم و یک جان‌باخته داشته است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان خاطرنشان کرد: نجاتگران هلال‌احمر عملیات رهاسازی را انجام دادند و مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی، برای انتقال به مراکز درمانی به اورژانس تحویل داده شدند.