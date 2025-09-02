پخش زنده
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با سرلشکر موسوی گفت: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست با اعضای این کمیسیون تاکید کرد که با قدرت در برابر دشمنان میایستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با رئیس ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز با امیر سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان وی دیدار کردند.
وی ادامه داد: در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیروهای مسلح و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات و همینطور اقدامات و عملیاتهای نیروهای مسلح در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه و ضرباتی که نیروهای مسلح ما به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرلشکر موسوی تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان میایستیم و از کشور دفاع میکنیم.
رضایی ادامه داد: همچنین معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه مأموریتی خودشان ارائه دادند و بر اساس آنچه در این جلسه گفته شد، بنده ارزیابی خودم را از این جلسه عرض میکنم.
وی توضیح داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر میبرند و در بالاترین سطح آمادگیهای دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان کننده به هر تجاوزی هستند و اگر تجاوزی احیاناً علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطعتر و دردناکتر از دفعه پیش خواهد بود. برآورد بنده این است که الان توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در این جلسه از مجاهدتها و ایثارگریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور قدردانی و بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیروهای مسلح، تقویت بنیه دفاعی کشور و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و تأمین نیازهای آنها تاکید کردند.