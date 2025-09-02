شاخصهای زیست محیطی کشور در وضع نامطلوبی است
مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: در حوزه آب، خاک، هوا، زیستگاههای طبیعی و همچنین محیط زیست انسانی، متأسفانه وضعیت مطلوبی نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضع نامطلوب شاخصهای زیست محیطی کشور، گفت: پایداری محیط زیست در سالهای گذشته از دست رفته و اکنون باید با تقویت تاب آوری و اصلاح سیاستها و استراتژیهای حفاظت به سمت بازمهندسی برویم.
حسن عباس نژاد افزود: در حوزه آب، خاک، هوا، زیستگاههای طبیعی و همچنین محیط زیست انسانی، متأسفانه وضعیت مطلوبی نداریم و روند تخریب و آلودگیها به مرحلهای رسیده که امنیت سرزمینی کشور از منظر زیست محیطی تهدید میشود.
وی با اشاره به نمونههایی از این بحرانها افزود: تخریب و نابودی زیستگاه ها، فرسایش خاک و کمبود فیزیکی آب، تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، پسماندهای شیمیایی، بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام خمینی، کویری شدن اراضی اطراف تهران، نابودی مراتع و جنگل ها، پدیده فرونشست و خشک شدن تالابها بخشی از چالشهای اصلی ماست.
عباس نژاد با تأکید بر اینکه احیا و بازسازی محیط زیست فرایندی زمان بر و فرسایشی است، گفت: برخلاف تخریب که اثر آن فوری و به هنگام است، بازسازی زیستگاهها و احیای گونههای گیاهی و جانوری سالها طول میکشد تا به نتیجه برسد و از این رو نیازمند بازمهندسی جدی در سیاستها و برنامههای حفاظت محیط زیستی کشور هستیم، کاری که در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شده و نیازمند مشارکت و تلاش همه دستگاهها و سازمانهای در سطح کشور است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران یکی از رویکردهای مهم استان را تقویت مشارکت مردمی و حضور تشکلهای زیست محیطی در فرآیند تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای محیط زیستی عنوان کرد و افزود: در حوزه دانش و سواد محیط زیستی تلاش کردیم از ظرفیت کارشناسان و متخصصان بهره ببریم و با همکاری تشکل ها، در مدیریت فضای سبز و دیگر بخشها نقش نظارتی و مشورتی آنها را افزایش دهیم.
این مقام مسئول از اقدامات عملی استان نیز خبر داد و توضیح داد: ۴۰۴ واحد غیرمجاز تفکیک پسماند در منطقه ری جمع آوری و ۴۰۰ هکتار زمین آزادسازی شد و همچنین برنامه جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده و کاربراتوری با موتورهای برقی آغاز شده است، چرا که ۱۴ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت هاست و در صورت جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی قسمت عمدهای از آلودگی هوا در این حوزه کاهش پیدا میکند.
عباس نژاد به اقدامات سازمان منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری اشاره کرد و افزود: این طرحها با هدف کاهش فرسایش خاک و مقابله با فرونشست در استان تهران به همت همکاران خدوم سازمان جنگلها و مراتع به اجرا درآمده و نتایج مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.
او همچنین از بهره گیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای مدیریت مناطق تحت حفاظت خبر داد و خاطرنشان کرد: با وجود کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست، تلاش داریم با استفاده از روشهای نوین حفاظتی، کارایی و نظارت را افزایش دهیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان با بیان اینکه بهبود شرایط زیست محیطی زمان بر است، اذعان کرد: انتظار نداریم کیفیت هوای تهران ظرف یک سال به حالت مطلوب برسد، اما روند اقدامات مثبت است و نمودارها نشان میدهد که با استمرار برنامهها آینده بهتری پیش رو خواهیم داشت و برای مدیریت بهینه آلودگی هوا و کاهش آن دستگاههای مسئول همگی باید پای کار باشند و به صورت تیمی و سیستمی با موضوع برخورد شود و قطعا نقش تصمیم گیران و خصوصا دستگاههای قضایی و نظارتی در تداوم حمایت از جلوگیری فعالیت واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست نقش اساسی را دارد.