به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ظریفه تیموری، بانوی نیکوکار اهل شهرستان بافق، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان مبلغ ۳۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی اهل شهرستان بافق اهدا کرده و با این اقدام خیر شادی را به یک خانواده بازگرداند.

این بانوی نیکوکار گفت: به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت مادر مرحومم تصمیم گرفتم مبلغی را برای آزادی یک پدر زندانی اختصاص دهم تا سرپرست خانواده‌ای که به دلیل بدهی مالی از همسر و فرزندانش دور مانده، دوباره به آغوش گرم آنان بازگردد و ثواب این کار خیر به روح مادرم هدیه شود.