مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای ۵۰ طرح عمرانی و خدماتی تا پایان سال در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی عدلی، گفت: فعالیتهای شرکت عمران، آب و خدمات در حوزههای خدمات شهری، منابع طبیعی، ورزش و طرحهای عمرانی با رویکرد انسان محور ساماندهی شدند تا اثرات ملموسی در زندگی شهروندان داشته باشند.
او با تأکید بر فاصلهگیری از الگوهای مدیریت پراکنده و طرح محور، گفت: پارسال بر روش منسجم، مشارکتی و میانرشتهای تاکید شد و این تغییر هم در ساختار اداری و سرمایه انسانی و نوع تصمیمگیری نیز جریان داشت.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، استفاده از نیروی متخصص و بومی را از اولویتهای شرکت برشمرد و گفت: شهروندان بهعنوان ذینفعان اصلی در فرآیند توسعه شهری هستند.
عدلی افزود: پویش کیش پاک و بازآفرینی فضاهای بیدفاع شهری با مشارکت مستقیم مردم اجرا شدند.
او با اشاره به اجرای بیش از ۵۰ طرح زیرساختی، افزود: اتصال به شبکه فاضلاب، نورپردازی میدانها و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی از اقدامات با محوریت حقوق شهروندان است.
عدلی گفت: پارسال دویست هزار متر مربع آسفالت و ۱۵۰ هزار متر مربع میکروسرفیسینگ انجام شد و براساس پیشبینی این رقم به ۳۰۰ هزار متر مربع آسفالت و ۳۵۰ هزار متر مربع میکروسرفیسینگ تا پایان سال افزایش خواهد یافت.
او افزود: طرحهای اصلاح هندسی و عبور و مرور در میدانهای قشم، مرجان، نوبنیاد، امیرکبیر و مادر در دستور کار قرار دارد تا محور اصلی گردشگری کیش به مکانی پیشرفته و مناسب برای گردشگران و ساکنان تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، توسعه شبکه آبیاری پیشرفته، بازطراحی مجموعه ورزشی المپیک با کمک مشاور بینالمللی و افزایش عملیات زیرسازی و روسازی معابر از ۱۵۰ هزار متر مربع به ۳۵۰ هزار متر مربع از دیگر برنامههای شرکت عمران آب و خدمات کیش است.
عدلی با اشاره به گسترش شبکه فاضلاب، گفت: افزایش طول شبکه فاضلاب به هزار و ۸۰۰ مترو ظرفیت تصفیهخانه شمال کیش به ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب از دیگر برنامههای در دست اقدام است.
او افزود: طرح تصفیهخانه جنوب با ظرفیت ۴ هزار و ۲۰۰ متر مکعب، امسال اجرا میشود.
عدلی از اجرای ۶ کیلومتر شبکه فیبر نوری در کیش خبر داد و افزود: این طرح یکی از نیازهای اساسی کیش است و تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، افزود: امسال شاهد تثبیت الگوی نوین حکمرانی شهری در کیش خواهیم بود و این الگو مبتنی بر یکپارچگی نهادی، مردممحوری و توسعه پایدار است و هدف نهایی، ساختن شهری هوشمند، انسانی و با کیفیت زندگی بالاست.