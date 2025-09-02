به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فاطمه مهاجرانی» امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در نشست خبری هفتگی خود که در محل وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی برگزار شد، گفت: باور داریم که رسانه رکن چهارم دموکراسی است و لذا پیشنهادات خبرنگاران و رسانه‌ها در همه زمینه‌ها را با گوش جان می‌پذیریم.

وی ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: در این هفته بیش از ۳۰ هزار پروژه با ارزش بالغ بر ۹۷۰ همت مورد بهره‌برداری قرار گرفت که منجر به ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۷۰ هزار نفر شد.

سخنگوی دولت در ادامه ضمن تبریک قهرمانی تیم والیبال زیر ۲۱ سال کشورمان و قهرمانی تیم اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی افزود: سفر رئیس‌جمهور به چین دستاورد‌های خوبی به همراه داشت، از جمله امضای نامه سه کشور برای جلوگیری از اقدام غیرمعنادار در خصوص مکانیسم پس‌گشت که با همکاری سه کشور صورت گرفت.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام لایحه موتورسواری بانوان در دولت گفت: کشور ما زنان توانمند زیادی دارد که از رانندگی تراکتور در مناطق روستایی تا خلبانی هواپیما و رانندگی با وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس را با مهارت انجام می‌دهند. بدین ترتیب، از این نظر هیچ گونه مشکلی در توانمندی زنان وجود ندارد.

وی گفت: طبق اعلام موضعی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده، صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان هیچگونه منع قانونی ندارد و به همین دلیل، لایحه‌ای در دولت نیز بر روی این موضوع کار نشده است. طرحی در مجلس ارائه شده بود که به نتیجه نرسید، اما ما به شدت از حل این مشکل استقبال می‌کنیم.

کمبود ۶ هزار دستگاه اتوبوس در کشور

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره «برنامه دولت درخصوص تامین ناوگان موردنیاز حمل و نقل عمومی از اتوبوس گرفته تا هواپیما چیست؟» اظهار کرد: براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس در کشور کمبود داریم که بخشی از این کمبود باید از طریق واردات تأمین شود و تعدادی نیز با تولید داخل. تاکنون یک هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای تولید در داخل کشور سفارش داده شده است و ۲ هزار دستگاه نیز برای واردات در نظر گرفته شده است. طبیعی است در این زمینه اولویت اصلی دولت رفاه بیشتر مردم است.

وی در خصوص خبری مبنی بر واریز بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان از مطالبات بیت‌المال به خزانه و نقش آن در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک مکانیزم اصلاح نهادی محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی بستری است که می‌تواند رابطه دولت و ملت را بهبود بخشد. همکاری بهتر قوا می‌تواند به تحقق مطالبات اصلی مردم کمک کند، زیرا کسانی که از عدم انجام این مطالبات ضرر می‌کنند، مردم هستند، لذا جا دارد که از قوه قضاییه به‌خاطر وصول مطالبات مردم تشکر کنیم.

ضرورت ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی

مهاجرانی درباره برخی شایعات مبنی بر کاهش سرعت روند بازگشت اتباع بیگانه به کشورشان گفت: ایران نیز مانند سایر کشور‌ها باید ساماندهی دقیقی برای خروج اتباع بیگانه داشته باشد، در این راستا نیاز است که به نیاز‌های شغلی کشورمان نیز توجه داشته باشیم. از سوی دیگر حجم قابل توجهی از اقتصاد ما به صورت یارانه آشکار و پنهان اختصاص می‌یابد و لذا طبیعی است که به جهت حفاظت از منافع ملی و رفاه مردم، ساماندهی موضوع اتباع و مهاجران ضروری است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مهاجرانی قانونی باید از مهاجران غیرقانونی تفکیک شوند، اظهار داشت: طبق آماری که وزارت کشور اعلام کرده، یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ تبعه غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری خارج شده‌اند. درصد بالایی از این افراد به‌صورت خود اظهاری اقدام کرده‌اند و برای ادامه کار نیز این مسیر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: کشور ما تاکنون بیشترین تعداد مهاجران را پذیرفته است و حتماً باید این کار با سازوکاری انجام شود که به شأن انسانی این افراد نیز احترام گذاشته شود. الحمدالله این اتفاق افتاد؛ همچنین مردم خوب کشورمان نیز بدرقه‌ای باشکوه برای افرادی که سال‌ها با آنها زندگی کرده‌اند، داشته‌اند.

دولت پای آرمان‌های خود ایستاده است

سخنگوی دولت بار دیگر با تاکید بر اینکه «دولت مؤمن به وفاق بوده و هست»، تاکید کرد: راه‌حل مشکلات انباشته کشور، وفاق است. حل مسائل زمانی میسر می‌شود که این مسائل به دغدغه‌ای مشترک برای تمامی دست‌اندرکاران تبدیل شود. اصولاً فهم و درک مسئله، نیمی از فرآیند حل آن محسوب می‌شود. برای اینکه بتوانیم مسائل را به اشتراک بگذاریم، نیازمند گفت‌و‌گو و تعامل هستیم و لازمه این امر وفاق است؛ لذا دولت مؤمن به وفاق است و بر این باور است که از طریق وفاق می‌تواند مشکلات انباشته مردم را حل کند.

مهاجرانی اضافه کرد: در این مسیر، طبیعتاً هزینه‌هایی نیز پرداخت خواهد شد، اما دولت پای آرمان‌های خود ایستاده و امیدوار است که ان‌شاءالله صاحبان اصلی کشور، یعنی مردم، بتوانند در نهایت از تلاش‌های دولت بهره‌برداری کنند.

وی در خصوص برنامه دولت برای اصلاح ساختار بودجه، گفت: ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر این موضوع تأکید دارد که باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا به نظم بخشی بودجه کمک کند. این نکته سال‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون رئیس‌جمهور به درستی بر پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید می‌کنند. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌تواند با اصلاح یا ادغام برخی از ردیف‌های بودجه‌ای، نظم مطلوبی را در بودجه ایجاد کند.

رئیس‌جمهور در مطالبه و استیفای حقوق مردم هیچ خط قرمزی ندارد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا دولت برنامه‌ای برای اصلاح قوانینی از جمله حمایت از زنان، قانون سربازی و .. که مستقیما با زندگی بخش بزرگی از جامعه درگیر است، دارد یا خیر؟» تاکید کرد: خوشبختانه رئیس‌جمهوری داریم که نشان داده‌است پای کار است و به خواسته‌های مردم توجه ویژه دارند. دکتر پزشکیان در مطالبه و استیفای حقوق مردم هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد و لذا هر کاری که لازم و ضروری بدانند، انجام خواهند داد. از سوی دیگر در قانون اساسی ما اختیارات وسیعی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است و دولت نیز به دنبال تحقق مطالبات قانونی شهروندان است.

مهاجرانی در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان نیز اظهار کرد: این لایحه همچنان در حال پیگیری است تا به قانونی تبدیل شود که واقعاً امکان صیانت از زنان عزیز کشورمان را داشته باشد. برخی از قوانین موجود، علی‌رغم اینکه به تصویب رسیده‌اند، در اجرا نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند، از این رو رئیس‌جمهور در پی تحقق این موضوع هستند و علت اصلی استرداد لایحه نیز همین بوده است که نتوانسته به اندازه کافی اهداف خود را محقق سازد.

وی با اشاره به پرداخت ۹۵ درصدی مطالبات گندم‌کاران، گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی این عدد در این هنگام از سال عددی بی‌نظیر است.

سخنگوی دولت در خصوص دیدار‌های پزشکیان با روسای جمهور چین و روسیه در حاشیه اجلاس شانگهای افزود: دستگاه دیپلماسی کشور از تمامی ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، در این مسیر استفاده می‌کند چرا که ما مکانیسم ماشه را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانیم. همان‌طور که رئیس‌جمهور خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل گفت که باید اقدام و موضع‌گیری‌های کاملاً شفاف‌تر و سریع‌تری داشته باشید، در حالی که می‌دانند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است؛ لذا از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

مهاجرانی افزود: تاریخ به خاطر خواهد آورد که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و همان‌ها بودند که در میانه راه مذاکره، میز مذاکره را بمباران کردند. در حالی که قرار بود روز یکشنبه ادامه گفت‌و‌گو‌ها را داشته باشیم، در بامداد روز جمعه تجاوز آشکار خود را به ایران انجام دادند.

وی تاکید کرد: پیگیری‌های حقوقی در راستای غیرقانونی بودن و غیرحقوقی بودن اقدام مکانیسم ماشه در حال انجام است و در راستای استیفای حقوق مردم و حفظ منافع ملی، از تمامی ظرفیت‌ها بهره می‌گیریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به برخی ادعا‌ها مبنی بر طرح افزایش دستمزد‌ها با توجه به تورم بیش از ۴۵ درصدی و همچنین افزایش نرخ دلار، تصریح کرد: طبق آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم ۳۶.۶ یا ۳۶.۳ دهم درصد است. مرکز آمار بانک مرکزی با هم تفاوت‌هایی در عدد دارند؛ لذا عدد ۴۵ درصد را نمی‌توانم تأیید کنم. تعیین دستمزد‌ها مانند همیشه به صورت سالیانه انجام می‌شود و در پایان هر سال این کار دنبال می‌شود، اما برای حفظ قدرت خرید مردم معمولاً از سیاست‌های تسکینی نظیر دادن کالابرگ و یارانه استفاده می‌شود تا قدرت خرید مردم، به ویژه در کالا‌های اساسی، حفظ شود.

تلاش دولت برای خنثی کردن مکانیسم ماشه

مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را به‌کارمی‌گیرد تا با تکیه بر قدرت دیپلماسی، موضوع مکانیسم ماشه را خنثی کند و غیرحقوقی و غیرقانونی بودن آن را به اثبات برساند، اظهار کرد: همانندسایر رویدادهایی که در گذشته پیش آمده است، مانند پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یا خروج ترامپ از برجام که منجر به فشارهای اقتصادیسنگینی شد، دولت تدابیر لازم را پیش‌بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه کالاهای اساسی، دارو و تمامی مواردی که بر معیشت و زیست مردم تأثیرگذار است، برنامه‌ها و سناریوهای مفصل و دقیقی طراحی شده تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود.



سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع انرژی هسته ای فقط موضوع انرژی و تولید انرژی نیست،گفت: موضوع لایه‌هایی هم از دانش و فناوری که ایجاد می کند ـ از علوم پایه تا علوم مهندسی و همینطور در حوزه‌های رادیو داروها که کاربردهای درمانی و کشاورزی دارد ـ همه جزو موضوعاتی است که به عنوان دستاوردهای صنعت هسته‌ای ما محسوب می شود. به همین جهت، اینکه گفته شود ما فقط از انرژی هسته‌ای، برق تولید می‌کنیم تحلیل درستی در مورد آن نیست.

مهاجرانی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده در مورد رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای دولت به هیچ عنوان خوشایند نیست که به یکی از اعضای کابینه بی‌حرمتی شود و این قضیه نباید تکرار شود.طبق اعلام وزارت نفت، [بابک زنجانی] نفت را از وزارت نفت دریافت نکرده و اگر از جای دیگری دریافت کرده وزارت نفت اطلاع ندارد. رئیس کل بانک مرکزی و بانک مرکزی اعتبار نظام بانکی کشور است.

شروط اروپایی‌ها غیرحقوقی و غیرقانونی است

وی در پاسخ به پرسشی درباره شروط اروپایی‌ها برای مذاکرات، تصریح کرد: شرط سه کشور اروپایی عجیب است. سه کشوری که به هیچ کدام از تعهدات خودشان پس از ۲۰۱۸ پایبند نبودند و هیچ کاری انجام ندادند و امروز شرطی دارند که از نظر ما هم غیرحقوقی و غیرقانونی است. این امر نشان از این دارد که سه کشور اروپایی به استقلالشان کمتر فکر می‌کنند و تمام موضوعات‌ را در یک کشور دیگر می بینند.

سخنگوی دولت یادآور شد: تاریخ آمریکا نشان داده که کشور قابل اعتمادی نیست و طبیعتاً ما مطابق با منافع ملی‌مان هرکاری که لازم بدانیم و کلیت نظام به جمع‌بندی برسد انجام خواهیم داد. طبیعی است که نهادهایی در کشور وجود دارند که در این زمینه‌ها تخصص دارند. برخی از این نهادها وظایف مشورتی را بر عهده دارند و به‌طور قطع، در مسائلی مانند خروج از پیمان‌های بین‌المللی که به حوزه امنیت ملی مرتبط است، اگر کلیت نظام به یک جمع‌بندی واحد برسد، موضوع به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.



مهاجرانی با اشاره به موضوع حقابه ایران، افزود: موضوع حقابه اصولاً مسئله‌ای است که هم پایه دیپلماتیک دارد و هم جنبه‌های اخلاقی و شرعی آن قابل توجه است. این موضوع همانطور که با نام خود همراه است، مطالبه‌ای است که همواره پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به وقایع غزه، تصریح کرد: موضوعی که تروئیکای اروپایی دنبال می‌کند، دادن مشوق به یک رژیم کودک‌کش و متجاوز است و در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد.ما شاهد اتفاقات دردناکی هستیم که در طول این مدت توسط این رژیم رقم خورده است؛ از جمله شهادت بیش از ۲۰۰ خبرنگار. لذا این اقدام، در حقیقت جایزه دادن به آن رژیم است و او را تشویق می‌کند تا به اقدامات جنایتکارانه خود ادامه دهد.