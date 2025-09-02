به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم مدرن مشهد که با نیایش شهبازی، یکتا اسدی، مهلا رمضان زاده، سارا شایان، کیانا شاهی، نیایش صنعتی، نجمه اژدری، نیوشا صابری، یگانه نادی، آنیسا صادقیان، روشا وردکار، اسما ایزدی، هستی سوختانلو، ریحانه اکبری، فاطمه علیزاده و آیدا شاهمراد در رقابت‌های والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی کشور در زنجان حضور یافته بود موفق شد از میان ۲۳ تیم، به مقام نایب قهرمانی برسد.

مانیا سلیمانی به عنوان مربی، فاطمه بیدارگر مشاور فنی، سپیده پرور و نرگس آزاد کمک مربی، حنانه فیروزیان سرپرست و زهره آبرومند به عنوان تدارکات همراه این تیم بودند.

رقابت‌های والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی کشور از سوم تا دهم شهریور در زنجان برگزار شد.

تیم مدرن که سال گذشته به در سکوی سوم این رقابت‌ ها حضور داشت، امسال موفق شد رتبه خود را یک پله ارتقا دهد و نایب قهرمان شود.