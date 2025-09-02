پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه تهران در حکمی صادق سقط چیان مقدم ثابت را به عنوان معاون فناوری و نوآوری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین امید در حکمی به مدت سه سال صادق سقط چیان را به عنوان معاون فناوری و نوآوری پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران منصوب کرد.
در حکم انتصاب سقط چیان آمده است: با بهرهمندی از ظرفیتهای معاونت و پارک علم و فناوری دانشگاه، با برنامهریزی دقیق و عملیاتی، نقشی شایسته در تحقق اهداف راهبردی دانشگاه در حوزه فناوری و نوآوری در منطقه آزاد کیش ایفا کنید.