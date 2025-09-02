عضو شورای اسلامی شهر یزد: با توجه به استقبال روزافزون مردم از فضا‌های سبز و حضور گسترده آنان در ساعات مختلف روز و شب، لازم است این فضا‌ها به سیستم‌های هوشمند مجهز شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه زارع گفت: هوشمندسازی پارک‌ها از جمله مواردی مانند کنترل نورپردازی، سیستم‌های آبیاری هوشمند، ایجاد سایه‌بان‌ها، مدیریت مصرف انرژی و آب و نظارت بر نگهداری فضای سبز است. این اقدامات علاوه بر افزایش ایمنی شهروندان، باعث صرفه‌جویی در منابع آبی و انرژی شده و کیفیت فضای سبز شهری را نیز ارتقا می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده از سیستم‌های آبیاری هوشمند و بهینه ضروری است تا نه تنها نیاز گیاهان و فضای سبز تامین شود، بلکه مصرف آب نیز کاهش یابد. همچنین، نورپردازی هوشمند در پارک‌ها، ایمنی و آرامش شهروندان را در ساعات تاریکی شب تضمین می‌کند و به زیبایی شهری کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: سازمان سیما و منظر شهری نیاز‌های مربوط به هوشمندسازی را شناسایی کرده و سازمان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابتکار عمل، برنامه‌های اجرایی برای تجهیز پارک‌ها و بوستان‌ها به سیستم‌های هوشمند را در دست اقدام دارد.

زارع ادامه داد: هوشمندسازی پارک‌ها و بوستان‌ها دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است. این اقدام، نه تنها رفاه و آرامش شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه باعث حفظ منابع طبیعی، زیبایی شهری و توسعه پایدار می‌شود.