مدیر توسعه همکاریهای علمی و فناوری بنیاد مصطفی (ص) گفت: در ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) ۶ هزار دانشمند مسلمان داوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین حلوایی امروز در نشست خبری که در محل بنیاد مصطفی (ص) برگزار شد، با اشاره به روند انتخاب دانشمندان و آثار علمی، گفت: پس از برگزاری هر دوره، فراخوان دوره بعدی به صورت فوری منتشر میشود. این فراخوان به دانشمندان سراسر جهان این امکان را میدهد تا نامزدهای واجد شرایط را معرفی کنند.
وی افزود: علاوه بر فرآیند فراخوان، یک فرآیند کشف نیز وجود دارد که در آن خود تیم برگزارکننده به شناسایی دانشمندان برجسته جهان میپردازد و توجه جوامع علمی به دستاوردهای آنان را مدنظر قرار میدهد.
حلوایی با اشاره به گستردگی شرکتکنندگان در این رقابت علمی کشورهای اسلامی، اظهار کرد: برای این دوره، بیش از ۶ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسیها در زمینههای فناوری زیستی و پزشکی انجام شد و گروههای داوری متشکل از ۱۰ دانشمند برجسته هر حوزه از ایران و سایر کشورها، مراحل غربالگری اولیه و ثانویه و تشکیل پرونده را بر عهده داشتند.
مدیر توسعه همکاریهای علمی و فناوری بنیاد مصطفی (ص)، اعلام کرد: با توجه به وسعت حوزهها، یک مرحله داوری بینالمللی نیز برگزار میشود. در این مرحله، تعدادی از دانشمندانی که در مراحل پیشین شرایط لازم و آثار برجستهای از خود ارائه دادهاند، برای بررسی نهایی انتخاب میشوند. در این مرحله، پروندهها توسط دانشمندان معتبر بینالمللی مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرند.
حلوایی خاطر نشان کرد: در ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در گروه علوم پایه و فنی و مهندسی تعداد ۱۶۸۸ دانشمند مقیم و ۲۴۵۸ دانشمند غیر مقیم (دانشمندان مسلمان مقیم کشورهای غیر اسلامی) غربالگری شدند. همچنین در بخش علوم و فناوری زیستی و پزشکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۹۰ دانشمند مقیم و ۸۹۰ دانشمند غیر مقیم مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: در نهایت ۳ نفر به عنوان نفرات برتر منتخب ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) انتخاب شدند.