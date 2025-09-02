ارسال کمکهای بشردوستانه ایران برای زلزلهزدگان افغانستان
در پی وقوع زمینلرزه شدید در شرق افغانستان که منجر به خسارات سنگین مالی و جانی و آوارگی صدها خانواده شد، جمعیت هلالاحمر ایران در راستای وظایف و اصول بنیادین بشردوستانه، ارسال کمکهای فوری و ضروری به مناطق آسیبدیده را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، راضیه عالیشوندی معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر از اعزام کمکهای بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان خبر داد و اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول بشردوستانه و وظایف انسانی خود، پس از وقوع زمینلرزه اخیر در شرق افغانستان که خسارتهای سنگین و آسیبهای جدی به خانوادهها و ساکنان منطقه وارد کرده است، اقدام به تدارک و ارسال کمکهای فوری کرده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان در نامهای رسمی در پاسخ به نامه رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از همدردی ملت ایران، بر نیاز فوری حادثهدیدگان به مواد غذایی و اقلام زیستی تأکید کرده است. در پاسخ به این درخواست، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران محمولهای شامل مواد غذایی، اقلام زیستی و سایر نیازهای ضروری را آماده و فرآیند ارسال آن به افغانستان آغاز شده است.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملتهای آسیبدیده از بلایای طبیعی قرار داشته و با اعزام کمکهای امدادی و انسانی تلاش میکند تا بخشی از رنجها و آلام آسیبدیدگان کاهش یابد.