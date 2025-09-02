به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابوالقاسم علیوردی افزود: در بیش از ۶۰ هکتار از زمین‌های شهرستان کبودراهنگ، گونه‌های اتریپلکس، سنجد و قره داغ با بیش از ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون کشت شده است.

اسفندیار خزائی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان هم گفت: در این استان بیش از ۱۰۴ هزار هکتار از زمین‌های منابع طبیعی و کشاورزی بیابانی شده است که در شهرستان‌های کبودراهنگ، ملایر، فامنین و قهاوند واقع شده و در بیش از ۵۰۰ هکتار طرح بیابان زدایی اجرا شده است.