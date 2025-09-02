استخر‌های ذخیره آب ظرفیتی مناسب برای پرورش و تولید ماهی است، ظرفیتی که کشاورزان کردستانی به خوبی از آن بهرمند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پرورش ماهی در استخر‌های ذخیره آب کشاورزی یکی از روش‌های پایدار و اقتصادی برای تولید غذا و ایجاد درآمد در مناطق روستایی است. این روش نه‌تنها به بهره وری بیشتر از منابع آب کمک می‌کند بلکه می‌تواند نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی مناطق مختلف ایفا کند.

از مزایای پرورش ماهی در استخر‌های ذخیره آب کشاورزی می‌توان به بهره وری از منابع آب اشاره کرد.

استخر‌های ذخیره آب کشاورزی معمولاً برای آبیاری مزارع استفاده می‌شوند. پرورش ماهی در این استخر‌ها امکان بهره وری بیشتر از منابع آب را فراهم می‌کند، چرا که ماهی‌ها در آبی که برای آبیاری استفاده می‌شود رشد می‌کنند. این امر می‌تواند به کاهش مصرف آب در مقایسه با سیستم‌های جداگانه پرورش ماهی کمک کند.