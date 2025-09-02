شبکههای همکاری بنگاههای اقتصادی، سپر دفاعی قوی در برابر تحریمها
رئیس اتاق ایران ایجاد شبکههای همکاری میان بنگاههای اقتصادی را سپر دفاعی محکمی برای واحدهای تولیدی در شرایط تحریم دانست و گفت: ایجاد شبکههای همکاری میان بنگاههای اقتصادی، همان الگوی تعاونی در اقتصاد است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، صمد حسنزاده، در دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاونی ایران که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، از روح تعاون و ماهیت مشارکتی تعاونیها که موجب تقویت حس مسئولیتپذیری و ارتقای سرمایه اجتماعی میشود، به عنوان مهمترین نیاز امروز اقتصاد ایران نام برد .
وی افزود: تجربه درخشان همکاری اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان داد که همکاری جامعه بزرگ فعالان اقتصادی در بخش غیردولتی که در سایه همفکری و هماهنگی مستمر این سه اتاق میسر شد، میتواند در زمینه رفع نگرانی شهروندان برای تامین مایحتاج ضروری و ایجاد فضای آرامش و اطمینان در جامعه، اثربخش باشد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر برنامهریزی همهجانبه برای پایداری اقتصادی کشور گفت: در حالی شاهد تشدید عملیات روانی دشمن و احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل با تلاش برخی کشورهای غربی هستیم، که ایران اسلامی در حوزه منابع طبیعی، انسانی و زیرساختی دارای ظرفیتهای بسیار بزرگی است و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور در همه این سالها با تمام توان در زمینه مدیریت شرایط تحریم و خنثیسازی تحریمها، خوش درخشیده و همواره در کنار سیاستهای دولت تلاش نمودهاند.
وی افزود: اکنون صاحبان بنگاههای تولیدی به منظور حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، و در سطحی کلانتر برای جلوگیری از اختلال در زنجیرههای تامین، نیازمند ابتکاراتی تازه در مدیریت بنگاهها و تنظیم رابطه بنگاههای اقتصادی با یکدیگر هستند تا مانند گذشته، توانمندیها و شایستگیهای خود در زمینه کماثر نمودن تحریمها را به دنیا نشان دهند.
حسنزاده با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه بنگاههای اقتصادی با یکدیگر، نیازمند برجسته نمودن مولفههایی نظیر مسئولیتپذیری و همدلی برآمده از میهندوستی و عِرق ملی در جهت آرمانهای ملی و حفظ اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، گفت: در تاریخ کسبوکارها در کشورمان، شبکههای همکاری بین فعالان کسبوکارها دارای سوابق دیرینه و درخشانی است که در تاریخ ثبت شده است.
وی ادامه داد: امروز نیز بنگاهها به منظور کاهش هزینهها در زمینههای خرید مواد اولیه، حملونقل، تامین آب و انرژی، انبارداری، بازاریابی و ... نیازمند شبکهسازی اساسی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مسائل و دغدغههای مشترک بنگاههای اقتصادی، باعث شده است که صاحبان بنگاهها بیش از هر زمان دیگری برای شکلگیری این شبکههای همکاری تعاونمدار، آمادگی داشته باشند. اما برای رسیدن به این اهداف، لازم است زیرساختهای اساسی از سوی مسئولان نظام تدبیر شود و انعطافپذیر نمودن قوانین شکلگیری تعاونیها در دستور کار قرار گیرد.
حسن زاده تاکید کرد: بنابراین در شرایطی که دشمن تلاش میکند تا سایه تهدید را بر سر افکار عمومی مردم ایران نگاه دارد، تقویت روحیه تعاونگرایی و اهمیت «اقتصاد تعاونی» به مثابه یک راهکار بومی و مشارکتی را میتوان از منظر ارتقای تابآوری اقتصادی، مراقبت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در برابر شرایط جنگی و تحریمی، پایداری معیشتی، پایداری تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی مورد توجه قرار داد.
وی به فعالیت دبیرخانه سه اتاق (اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه که با هدف یکصدا شدن در بیان دیدگاهها، مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی و تعاونی فعال است، تاکنون فعالیتهای مطالعاتی و کارشناسی ارزشمندی در زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار ساماندهی نموده و گامهای ارزندهای در زمینه گسترش تعامل با ارکان نظام حکمرانی برداشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اکنون نیز با توجه به شرایط کشور، اهتمام این سه اتاق، باید معطوف به شبکهسازی بین فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی باشد.
حسنزاده با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی دارای توانایی و ظرفیت بزرگی برای خنثی نمودن تحریمها است، گفت: البته میزان توفیق بخش خصوصی در زمینه برداشتن بار سنگین حل مشکلات اقتصادی از دوش دولت محترم، منوط به میزان همکاری و باورمندی دولتمردان به توانمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، آمادگی برای کاهش تصدیگری دولت و اهتمام نسبت به شفافیت و روانسازی مقررات و حذف موانع تولید و قوانین دستوپاگیر است.
رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنانش، ضمن قدردانی از رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت بهویژه وزرای صمت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی به خاطر تصویب بسته حمایتی صنایع در دوران پساجنگ، بر اجرای صحیح این بسته حمایتی تاکید کرد و افزود: اقدام لازم جهت ملزم نمودن همه سازمانها و دستگاههای مربوطه در سراسر کشور جهت اجرای صحیح مفاد این بسته برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی ضروری است.