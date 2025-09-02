کارگروه ارتقاء ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوز امروز، در سالن کارآفرینان خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران تشکیل جلسه داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، زیرگروه‌های منتخب گزارشی از فعالیت‌های خود و دیدار‌های انجام‌شده با نهاد‌های دولتی از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان آتش‌نشانی و دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارائه کردند.

اعضا همچنین درباره جلسه مجازی بازنگری استاندارد ملی خدمات پس از فروش لوازم خانگی به شماره ۱۳۶۲۹ که ماه گذشته برگزار شد، به بحث پرداختند. به گفته برگزارکنندگان، علل مقاومت برخی از مدعوین در برابر تغییر این استاندارد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات جلسه، مقرر شد با همکاری مدیرکل دفتر تدوین استاندارد‌های ملی، نشست حضوری در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شود.

همچنین انجمن درخواست کتبی برای حضور یک کارشناس ارشد این سازمان ارائه و هماهنگی‌های لازم با مدیر واحد مربوطه انجام گیرد.